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PKK kampından kaçan terörist teslim oldu

PKK kampından kaçan terörist teslim oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin Habur'da sınır karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadesine yer verildi.

AA

Etiketler milli savunma bakanlığı PKK terörist
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