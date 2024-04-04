PKK kampından kaçan terörist teslim oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin Habur'da sınır karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadesine yer verildi.
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/4Tmojg5XAU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 4, 2024
AA
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