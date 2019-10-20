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  3. 20 Ekim 2019 14:41

PKK'da çözülme devam ediyor: Gri listedeki 2 terörist teslim oldu

Van kırsalında faaliyet gösteren, terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan 2 terörist, ailelerin de ikna çalışmalarına katılmasıyla, İl Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

PKK'da çözülme devam ediyor: Gri listedeki 2 terörist teslim oldu
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İçişleri Bakanlığından, terörden arananlar gri listede yer alan 2 teröristin, ailelerinin de ikna çalışmalarına katılmasıyla teslim olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:  “Sınırlarımız içinde ve sınırlarımız dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçlar, bölücü terör örgütü PKK’da çözülmeleri hızlandırırken örgütten kaçışları ve teslim olmaları da artırmıştır. Van kırsalında faaliyet gösteren, terörden arananlarda 300 bin lira ödülle gri listede yer alan 2 terörist, ailelerin de ikna çalışmalarına katılmasıyla İl Jandarma Komutanlığına teslim olmuştur.”

AA

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