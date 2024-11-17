PKK'nın Avrupa yapılanmasına darbe: MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalandı

Terör örgütü PKK'nın sözde Portekiz yapılanmasında faaliyet gösteren bir terörist, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, PKK/KCK terör örgütünün sözde Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren terörist Serdar Tunagür yakalandı.



Yapılan istihbarı çalışmalar sonucu terörist Tunagür’ün, Portekiz’de terör örgütü PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edildi. Geçmiş dönemde PKK/KCK adına kırsal alanda ve Mahmur kampında faaliyet yürüten terörist Tunagür, istihbarat birimlerinin uzun süredir takibi altındaydı. İstanbul’da bulunduğu tespit edilen PKK/KCK’lı terörist Tunagür, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Terörist, gözaltına alınması akabinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA