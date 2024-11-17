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PKK'nın Avrupa yapılanmasına darbe: MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalandı

PKK'nın Avrupa yapılanmasına darbe: MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalandı
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Terör örgütü PKK'nın sözde Portekiz yapılanmasında faaliyet gösteren bir terörist, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, PKK/KCK terör örgütünün sözde Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren terörist Serdar Tunagür yakalandı.

Yapılan istihbarı çalışmalar sonucu terörist Tunagür’ün, Portekiz’de terör örgütü PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edildi. Geçmiş dönemde PKK/KCK adına kırsal alanda ve Mahmur kampında faaliyet yürüten terörist Tunagür, istihbarat birimlerinin uzun süredir takibi altındaydı. İstanbul’da bulunduğu tespit edilen PKK/KCK’lı terörist Tunagür, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Terörist, gözaltına alınması akabinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Etiketler mit Emniyet PKK portekiz
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