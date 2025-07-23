Bahçeli'nin danışmanından 3 hilalli uyuşturucu kutusu tepkisi!

MHP lideri Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Bulgaristan'dan Türkiye'ye diplomatik araçla sokulmak istenen uyuşturucuların bulunduğu ve üzerinde üç hilal ambleminin olduğu paket ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bulgaristan'ın Türkiye’ye açılan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda, Türkiye’ye girmek üzere gelen diplomatik plakalı araçta, 5 bavula gizlenmiş halde piyasa değerinin yaklaşık 900 milyon TL olduğu açıklanan 205 kilo 940 gram kokain ele geçirilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Bulgaristan’ın Türkiye’ye açılan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda, Türkiye’ye girmek üzere gelen diplomatik plakalı araçta 205 kilo kokain ele geçirilmesi ve üzerinde üç hilal ambleminin olduğu pakete dair yapılan haberlere tepki gösterdi.

Çiçek, "Bulgaristan’daki olay üzerinden, üç hilal sembolünü kasıtlı bir kumpasla ilişkilendirip MHP ve Ülkücü Hareket’i genelleyerek karalamak, düpedüz şerefsizliktir." dedi.

Çiçek, görüntülere dair, "Sol medyanın ve trollerin, Bulgaristan’daki bu olayı çarpıtarak MHP’yi ve Ülkücü camiayı karalama çabası, onların alışıldık ikiyüzlülüğünün yalnızca yeni bir örneği. Oysa benzer olaylar, geçmişte defalarca onların ideolojilerini ve destekledikleri yapıları da hedef almadı mı? Kendilerini çok akıllı, herkesi kör, alemi sersem sanıyorlar. Peki, dünya genelinde uyuşturucu üretiminin ve ticaretinin en büyük aktörlerinden biri kim? Bugün “Terörsüz Türkiye” hedefiyle bitirilmek istenen PKK değil mi? Sol medya, bugüne dek PKK’nın uyuşturucu ticaretindeki rolünü lanetleyen tek bir satır yazdı mı?" ifadesini kullandı.