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PKK'nın sözde Almanya sorumlusu İstanbul'da yakalandı

PKK'nın sözde Almanya sorumlusu İstanbul'da yakalandı
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MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonu sonucu terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya yapılanması sorumlularından Saim Çakmak, İstanbul'da yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT'in uzun süredir hedefinde bulunan PKK/KCK'nın sözde Almanya yapılanması sorumlularından Saim Çakmak'ın İstanbul'da izine ulaşıldı. İstanbul polisi ile ortaklaşa düzenlenen operasyon sonucu terörist yakalandı. Adliyeye sevk edilen Çakmak, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saim Çakmak'ın PKK/KCK terör örgütünün yurt dışı faaliyetlerinde aktif şekilde yer aldığı belirtildi. 

DHA

Etiketler PKK ALMANYA KCK istanbul mit
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