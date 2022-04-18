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PKK'ya bir darbe daha! 10 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya bir darbe daha! 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 100 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’na ait sosyal medya hesabı üzerinden operasyon hakkında yapılan paylaşımda, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.

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Etiketler pkk suriye barış pınarı bölgesi
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