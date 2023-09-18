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PKK'ya darbe üstüne darbe

PKK'ya darbe üstüne darbe
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi. 

 

PKK'ya bir ağır darbe daha! Operasyon görüntüleri yayınlandıPKK'ya bir ağır darbe daha! Operasyon görüntüleri yayınlandı3. Sayfa

 

DHA

Etiketler pkk terörist kuzey ırak msb milli savunma bakanlığı
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