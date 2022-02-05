PKK'ya kilolarca altınla rüşvet vermiş

ABD'nin geçtiğimiz gün, çok gizli bir operasyonla öldürdüğü terör örgütü DEAŞ lideri El-Kureyşi'nin, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'ya kilolarca altını rüşvet olarak verdiği ortaya çıktı.

ABD'nin geçtiğimiz gün operasyon düzenlediği DEAŞ lideri El-Kureyşi'nin, PKK'ya rüşvet verdiği ortaya çıktı. Ebu Bekir Bağdadi’nin öldürülmesinin ardından DEAŞ liderliğine getirilen el-Kureyşi'nin Irak’tan 950 kilometrelik uzaklıktaki İdlib’e kilolarca altın rüşvet verdiği, altınları PKK’nın getirdiği kaydedildi.

Koalisyon unsurlarının İdlib’e bağlı Atme kasabasında gece operasyonu ile öldürdüğü terör örgütü DEAŞ elebaşı “Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi” kod adlı Abdullah Selbi’yi Suriye’nin kuzeydoğusuna 3,5-4 kilo altın rüşvet verdiği PKK’nın getirdiği belirtildi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Ebu Bekir Bağdadi’nin öldürülmesini ardından DEAŞ liderliğine getirilen el-Kureyşi’nin Irak’ın Diyala-Cebel Hemrin bölgesinden İdlib’e getirilişine ilişkin şok bilgilere ulaştı. Koalisyon tarafından düzenlenen Diyala çöl bölgesinde düzenlenen hava saldırısında yaralanan DEAŞ elebaşı, sekiz ayrı kimlik ve 14 noktada konaklayarak İdlib’e geldi.

PEŞMERGE VE PKK TAŞIDI

El-Kureyşi’nin Diyala’da başlayan yolculuğunda ilk durağı Selahaddin oldu. İlk aşamada Peşmerge ve PKK unsurlarının altın ödeme karşılığında destek verdiği Abdullah Selbi’ye Musul’da bir aile adına kimlik düzenlendi. Sincar üzerinden Irak-Suriye sınırında Um Diben’e getirilen DEAŞ elebaşı, birkaç günlük bekleyişin ardından Suriye tarafına geçirildi ve Tel Arus beldesine yerleşti.

950 KİLOMETREYİ 2,5 AYDA KAT ETTİ

ABD’nin 10 milyon dolar ödülle aradığı Telafer kökenli Abdullah Selbi, 950 kilometrelik hattı 2,5 ayda kat etti. Bu yolculukta Şeddadi ikinci durağı olan DEAŞ liderine “Deyr-ez Zor-Meyadin’de Amr Yusuf” adına kimlik düzenlendi. PKK işgal hattında 14 farklı noktada ağırlanan terör örgütü liderinin taşınmasında DEAŞ’ın eski sözde eski Haseke emîri Fadıl Selim kritik rol oynadı. En son Halep’e getirilen Abdullah Selbi, Afrin’de PKK dönemi kaçakçılık yapan örgüt militanları tarafından İdlib’e geçirildi. Daha önce DEAŞ hücre yapılanmasında etkin isimlerin kiraladığı eve iki karısı ve çocukları ile birlikte yerleşen terörist, Bağdadi’nin öldürüldüğü noktaya 24 kilometre mesafedeki Atme’ye yerleştirildi. DEAŞ’ın Musul baskınında etkin rol oynayan sözde emir, Bağdadi döneminde mali işler sorumlusu idi. Gazetemize bilgi veren kaynaklara göre, örgütün 30 ton altın ve tüm mal varlığını yöneten 1976 doğumlu El-Kureyşi bu yolculukta 3,5 - 4 kilo altını rüşvet olarak verdi.

PKK TAKİBİ BIRAKMADI



PKK terör örgütü, Halepli Muhammed Meymun adına düzenlenen kimlikle İdlib’e getirdiği DEAŞ liderini takibi sürdürdü. Cinderes-Atme yolunda üç farklı ailenin kaldığı eve yerleştirilen Selbi ile ilgili tüm istihbari faaliyet PKK terör örgütü tarafından sağlandı. Terör örgütünün 14 farklı noktasında konaklamasına göz yumulan Abdullah Selbi’nin Türkiye sınırında öldürülmesi PKK’yı aklama stratejisinin parçası olarak yorumlanıyor. Haseke’de yaşanan DEAŞ-PKK çatışması sonrası yapılan Atme operasyonunda DEAŞ lideri ile birlikte kalan bir kişi de ABD askerleri tarafından götürüldü.

Kaynaklar, evde yakılmış durumda hard disk ve laptoplarla birlikte farklı ülkeler adına düzenlenmiş pasaport ve kimlikler olduğunu aktardı.