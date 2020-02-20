Platonik aşk beslediği genç kızı bıçaklamıştı! Şoke eden ifadeler

Erzurum'da, çalıştığı iş yerinde platonik aşk beslediği Canısı T.'yi (19) 3 yerinden bıçaklayarak, yaralayan Murat Y.'nin (30) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Cezai ehliyeti olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda gözlem altında tutulması kararlaştırılan Murat Y., duruşmada, "Karıncayı bile incitmek istemem, hele bir kadını hiç istemem. Nasıl oldu, bilmiyorum. Canısı ve ailesinden özür dilerim" dedi.



Olay, 13 Ekim 2018 tarihinde Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde meydana geldi. Murat Y., çalıştığı marketteki mesai arkadaşı Canısı T.'ye ilgi duymaya başladı. Cep telefonundan, "Sen ilk görüşte aşka inanır mısın? Ya benim olursun ya da kara toprağın" mesajları gönderen Murat Y., markette de genç kızı rahatsız edince, işten çıkarıldı. Olay günü markete bıçakla gelen Murat Y., manav reyonu önünde bekleyen Canısı T.'ye saldırdı. "Öleceksin" dedikten sonra genç kızı kolundan tutup, bıçaklamaya başlayan Y., market çalışanları tarafından elindeki bıçak alınarak etkisiz hale getirildi. Canısı T., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gelen polise teslim edilen Murat Y. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırı anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.



20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Murat Y. hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık hakkında Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ancak tam olmadığı yer aldı.



SOSYAL MEDYADAN DESTEK İSTEMİŞTİ

Tutuklu sanık Murat Y.'nin cezai ehliyeti olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması kararlaştırıldı. Murat Y.'nin cezai ehliyetinin tam olmadığına dair rapor verilmesi halinde tahliye olacağından korkan Canısı T., sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, destek istedi. Canısı T., "Aynı iş yerinde çalıştığım bana karşı saplantılı olan şahıs tarafından rahatsız edildim. Olaydan bir gön önce iş yerini silahla bastı. Olay günü tekrardan iş yerime gelip beni 3 yerimden bıçakladı. Şahsın serbest kalma ihtimali var. Sokakta korkarak yürümek istemiyorum. Adaletin benim için sağlanacağına inanıyorum. Ben adımı çok seviyorum, değiştirmek istemiyorum. Şehrimi çok seviyorum ve gitmek istemiyorum" dedi.



ADLİ TIP, GÖZLEM ALTINDA TUTULMASINI İSTEDİ

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'üncü celseye, tutuklu sanık Murat Y. Erzurum E Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Canısı T. ise duruşmaya gelmedi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na 10 Şubat'ta götürülen Murat Y., muayene sonrası Erzurum'daki cezaevine gönderildi. Adli Tıp Kurumu'ndan dün mahkemeye gönderilen yazıda, sanığın cezai ehliyeti olup olmadığı görüşünün bildirebilmesi için gözlem altında tutulması gerektiği rapor edildi.



Gelen raporu okuyan Mahkeme Başkanı Gülşah Kablan Şen, sanığa söz verdi. Murat Y. ise 2006 yılında trafik kazası geçirdiğini hatırlatarak, "2013 yılında beri psikolojik rahatsızlığım var. Ben hayatımda karıncayı bile incitmek istemem hele bir kadını hiç istemem. Nasıl oldu, bilmiyorum. Canısı ve ailesinden özür dilerim. Ben ve ailem çok mağdur olduk. Rahatsızlığım var. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, Murat Y.'nin tutukluluk halinin devamını karar verdi. Ayrıca Murat Y.'nin, cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda gözlem altında tutulması kararlaştırıldı. Duruşma, 16 Haziran'a ertelendi. Murat Y., Adli Tıp Kurumu'nda en az 3 hafta gözlem altında tutulacak.