Polis olmak isteyenler dikkat ! İlan yayınlandı...

POMEM tarafından 5 mart tarihinde yayınlanan ilana göre 22.dönem için 10 bin polis memuru alınacak. Polis alım başvuruları ve şartları POMEM'de yayınlandı.



Polis Akademisi Başkanlığı, 22. dönem POMEM polis alımı başvurusu hakkında ilan yayımladı. Lisans mezunları arasından 7 bin 200 erkek, 800 kadın ve Ön Lisans mezunları arasından bin 800 erkek, 200 kadın alımı yapacak olan POMEM, toplam 10 bin öğrenci adayını kabul edecek.

İŞTE POMEM TARAFINDAN YAPILAN O AÇIKLAMA

"Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 22. Dönem için lisans mezunlarından 7.200 erkek, 800 kadın, önlisans mezunlarından 1.800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır.

Ön başvurular Polis Akademisi internet sitesinden yapılacak olup, ön başvuru tarihleri, adaylarda aranacak şartlar ve istenecek belgeler aynı sitede önümüzdeki günlerde açıklanacaktır."