Hangi ülkenin deniz kuvvetlerinde kaç gemi var?
Hangi ülkenin deniz kuvvetlerinde kaç gemi var?
Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama !
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama !
Hakkari'de bombalı saldırı ! Polis önlem aldı
Hakkari'de bombalı saldırı ! Polis önlem aldı
Ortadoğu'yu karıştıracak adım ! Tarih belli oldu
Ortadoğu'yu karıştıracak adım ! Tarih belli oldu
Rusya kabul etti ! Gözler oylamada...
Rusya kabul etti ! Gözler oylamada...
TSK'dan flaş Zeytin Dalı Harekatı açıklaması !
TSK'dan flaş Zeytin Dalı Harekatı açıklaması !
İstanbul'un ünlü caddesi hakkında ilginç açıklama
İstanbul'un ünlü caddesi hakkında ilginç açıklama
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 23 Şubat 2018 21:32

Polisler için flaş karar ! 26 Şubat'ta başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla emniyet personellerinin çalışma saati değişti.

Polisler için flaş karar ! 26 Şubat'ta başlıyor
A+ A-

Emniyet personelinin çalışma saatleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 12/24 olarak yeniden düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine emniyet hizmetleri sınıfı personelinin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Yeni çalışma saatlerine ilişkin Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok imzalı talimat yazısı merkez ve taşra teşkilatlarına gönderildi. 

Buna göre, olağanüstü durumlar, zorunlu ve istisnai haller dışında 12/12 sisteminde çalışan tüm personel, 26 Şubat'tan itibaren 12/24 sistemine göre çalıştırılacak. 

Düzenleme, nöbet usulü ile çalışması gereken personelin, moral, motivasyon ve verimliliğinin artırılması amacını taşıyor. 

Polisler, Fetullahçı Terör Örgütünün hain darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016'dan bu yana 12/12 sisteminde çalışıyordu.

AA

saat , çatışma , talimat , polis , emniyet
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM