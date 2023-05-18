14 Mayıs seçimlerinde en az oy alan parti belli oldu

14 Mayıs seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, en az oy alan parti de belli oldu.

2014’te IŞİD tarafından kaçırılmasının ardından kamuoyunun yakından tanıdığı eski Musul Başkonsolosu Yılmaz’ın liderliğindeki Yenilik Partisi, 14 Mayıs seçimlerinde yalnızca 11 bin 824 oy alabildi. Yenilik Partisi’nin oy oranı da yüzde 0,02 olarak kaydedildi.

MEMLEKETİNDEN 46 OY ALABİLDİ

Yılmaz’ın partisi en fazla oyu 1153’le Diyarbakır’dan aldı. Yenilik Partisi, İstanbul’dan 697, İzmir’den 584, Ankara’dan ise 340 oy alabildi. Yılmaz’ın memleketi olan Ardahan’dan ise partisine yalnızca 46 oy çıktı.

CHP’DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde CHP’den Ardahan 1. sıra milletvekili adayı olan ve milletvekili seçilen Yılmaz, 24 Ocak 2016 tarihinde CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti. Yılmaz bu görevi 10 Nisan 2018 tarihine kadar sürdürmüştü.

ARDAHAN'DAN MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

20 Nisan 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklasa da Yılmaz’ın adaylığı gerçekleşmedi. Yılmaz, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde tekrar Ardahan'dan milletvekili seçildi.