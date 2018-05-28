''16 yılın hesabını Erdoğan'a sormak haksızlıktır''

24 Haziran seçimlerinde yeniden aday gösterilmeyen AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner Star gazetesindeki köşesinde bugün çok tartışılacak bir yazı kaleme aldı.

Yazısında "Cumhurbaşkanı’na '16 yıldır iktidardasın. Niye yapmadın öyleyse!' diye sormak büyük bir haksızlık" ifadelerini kullanan Metiner, bu çıkışını "Çünkü devrimci nitelikteki demokratikleşme adımları AK Parti iktidarları döneminde atıldı. Ülkenin önceki dönemlerle kıyaslanmayacak ekonomik kalkınması AK Parti sayesinde gerçekleşti. O yüzden Cumhurbaşkanı’nın daha fazla özgürlük ve daha çok refah vaadinin kandırmacaya yönelik olduğunu iddia etmek, geçmişte AK Parti’nin yapıp ettiklerini görmezlikten gelme tarzındaki ucuz bir muhalefettir." dedi.