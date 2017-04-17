3 büyük ilde tencereli tavalı protesto

Kritik 16 Nisan referandumunun sonuçlarının açıklanmasının ardından "Evet"in coşkusunu sokakta yaşayanların yanında "Hayır" oyu veren vatandaşlardan da sokağa çıkanlar oldu.

Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara'da ellerinde tencere ve tavalarla sokağa çıkan vatandaşlar "Uyuma Hayır'ına sahip çık" diye sloganlar atarak YSK'nın tartışılan mühürsüz zarf kararını protesto etti.

İstanbul Kadıköy'de ara sokaklarda toplanan grup, slogan atarak İlçe Seçim Kurulunun bulunduğu Zühtü Paşa Caddesi'ne geldi. Boğa Meydanı'na kadar yürüyen grup, YSK aleyhine slogan attıktan sonra olaysız dağıldı.

İzmir'in Bornova ilçesindeki protesto sırasında ise polis 4 kişiyi gözaltına aldı.

İSTANBUL ŞİŞLİ:

İZMİR BORNOVA:





İSTANBUL KADIKÖY: