  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 5 milletvekili hakkındaki fezleke Meclis'te

5 milletvekili hakkındaki fezleke Meclis'te

5 milletvekili hakkındaki fezleke Meclis'te
Güncelleme:

Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de aralarında bulunduğu 5 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezleke hazırlandı. Fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de aralarında bulunduğu 5 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan."

Gelen fezlekeler arasında DEM Parti Bitlis Milletvekili Olan'ın 3 dosyası bulunuyor.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

 

Etiketler 5 milletvekili fezleke TBMM meclis
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kuyruğun sonu gözükmedi: Vatandaş ''ucuz et'' sırasında Kuyruğun sonu gözükmedi: Vatandaş ''ucuz et'' sırasında Denizi olmayan ilimizde 6 bin ton balık üretildi Denizi olmayan ilimizde 6 bin ton balık üretildi Bursa’da büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi Bursa’da büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi İran'da kutlama faciası: 14 ölü, binlerce yaralı var! İran'da kutlama faciası: 14 ölü, binlerce yaralı var! Türkiye'ye özgü şifa kaynağı Ramazan'ın vazgeçilmezi oldu Türkiye'ye özgü şifa kaynağı Ramazan'ın vazgeçilmezi oldu 3 ilimiz peş peşe depremlerle sarsıldı 3 ilimiz peş peşe depremlerle sarsıldı Mahfi Eğilmez, Türk Lirası'nın gerçek değerini hesapladı Mahfi Eğilmez, Türk Lirası'nın gerçek değerini hesapladı Okulda öğrencilere toplu istismar! Müdür yardımcısı tutuklandı Okulda öğrencilere toplu istismar! Müdür yardımcısı tutuklandı KONDA müdürü son anketi ''Böyle bir şeyle karşılaşmadık'' diyerek duyurdu KONDA müdürü son anketi ''Böyle bir şeyle karşılaşmadık'' diyerek duyurdu Burası İstanbul'un yeni göleti! Korku saçıyor! Burası İstanbul'un yeni göleti! Korku saçıyor!