6'lı Masa liderlerinden ortak açıklama: Bu seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçları devam ederken açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamada seçimi ikinci turda kazanacaklarını söyledi.

Millet İttifakı’nın 6 lideri CHP Genel Merkezi’nde basın açıklaması yaptı. Ortak açıklamada konuşan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Seçim balkonda kazanılmaz. Milettimiz ikinci tur diyorsa başımızın üzerine. Bu seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun satır başları şöyle:

"Sandığa gidip oy kullanan tüm seçmenlere yürekten teşekkürler. Özellikle gençler ve kadınların yüksek katılımı nedeniyle son derece mutluyuz. Katılım oranının yüzde 90’a yaklaşması ve sürecin demokratik olgunluk içinde sürdürülmesi ayrıca memnuniyet vericidir.

Erdoğan bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Hiç kimse bir oldubittiye heveslenmesin. Seçim balkonda kazanılmaz. Veriler şu anda akmaya devam ediyor. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Herkes bunu görecek.

“TOPLUMDAKİ DEĞİŞİM TALEBİ YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE”

Geçici sonuçlar şunu göstermiştir ki Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır. Toplumdaki değişim talebi yüzde 50’nin üzerindedir. AK Parti’deki oy kaybını da bu gerçek göstermektedir. Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için milletimizle beraber hakkı, hukuku ve adaleti getirmek için her türlü mücadeleyi yapacağız.

Halkımız emin olsun mutlaka ve mutlaka kazanacağız ve demokrasiyi getireceğiz."