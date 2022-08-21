6'lı masadan ortak paylaşım

Güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelen 6 partinin lideri bugün bir araya gelecek. Toplantı öncesi altı partinin sosyal medya hesabından ortak paylaşım yapıldı.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş vaadiyle bir araya gelen 6 siyasi partinin liderleri, bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde, partinin genel merkezinde ilk tur buluşmalarını tamamlayacak. Toplantı öncesi CHP, İyi Parti, DEVA, Saadet Partisi ve Demokrat Parti 6 liderin videosunun yer aldığı videoyu #HepBirlikteGüzelYarınlara etiketi ile paylaştı.