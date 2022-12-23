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  4. 6'lı masanın ardından 4'lü masa için de tarih belli oldu

6'lı masanın ardından 4'lü masa için de tarih belli oldu

6'lı masanın ardından 4'lü masa için de tarih belli oldu
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Adalet Partisi, Doğru Parti, Memleket Partisi ve Zafer Partisi'nin bir araya geldiği yeni ittifak için yılbaşından önce bir toplantı gerçekleştirilecek.

Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ile Sosyalist Güç Birliği’nin ardından kurulması beklenen yeni ittifak için sona yaklaşıldı.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından gerçekleştirilen yeni ittifak görüşmelerinde, yılbaşından önce bir toplantı daha gerçekleştirileceği, “ittifakta büyük oranda mutabık olunduğu, taslak metnin hazırlandığı” öğrenildi. Tastakta “her bakanlığın alanına ilişkin politika önerilerinin yer alacağı” kaydedilirken, “Atatürk’ün cumhuriyeti kurarken uyguladığı program, bizim de programımız” görüşünün öne çıktığı belirtiliyor.

Etiketler 4'lü ittifak 4'lü masa dörtlü masa Adalet Partisi Doğru Parti Memleket Partisi zafer partisi
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