A Haber'den Kılıçdaroğlu'na akılalmaz sansür

A Haber, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını oy pusulasından kaldırıp ''Diğer aday'' şeklinde ekrana verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz A Haber'e konuk oldu.

Yavuz'u Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasına dair açıklamalarda bulunduğu programda ekranlara ilginç bir görüntü yansıtıldı.

Seçimin ikinci turunda kullanılacak oy pusulası ekrana yansıtılırken Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı önce açık verildi daha sonra karartıldı, altına da 'diğer aday' yazıldı.