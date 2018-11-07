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  4. 07 Kasım 2018 15:43

''ABD, Türkiye'ye 15 kişilik liste verdi; aralarında Demirtaş da var''

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı, Yeniçağ yazarı Ahmet Takan önemli bir iddiayı gündeme getirdi.

''ABD, Türkiye'ye 15 kişilik liste verdi; aralarında Demirtaş da var''
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Ankara kulisleriyle ilgili yazdığı yazılar gündeme bomba gibi düşen, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanlarından Yeniçağ yazarı Ahmet Takan bugünkü köşesinde dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

Takan yazısında Washington yönetiminin aralarında HDP'li Selahattin Demirtaş'ın da olduğu "serbest bırakılacaklar listesi" verdiğini iddia etti.

ABD'nin serbest bırakılacaklar listesinde 15 ismin yer aldığını belirten Takan, "ABD, haydutça pazarlıklarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün partisinin grup toplantısındaki "Türkiye'yi kurnazca kurulan tuzaklarla yeni bir çözüm sürecine sokma çabaları varsa bilinmelidir ki Türk milleti bu öldürücü zehri asla içmeyecek. Terörle masa kurulmaz." sözlerinin de "Roller gereği, her zamanki gibi kamuoyu hazırlanıyor. Muhalefet dümeni ile!.." diyerek yorumladı.

Ahmet Takan'ın yazısının tamamı için..

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