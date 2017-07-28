İstanbulluların beklediği açıklama: Kabus sona erdi !
İstanbulluların beklediği açıklama: Kabus sona erdi !
Dönüş başladı ! Kuyruğun ucu bucağı gözükmedi
Dönüş başladı ! Kuyruğun ucu bucağı gözükmedi
Günde 6.5 milyon kişi bu tünelden geçecek ! Start verildi
Günde 6.5 milyon kişi bu tünelden geçecek ! Start verildi
Rusya, ABD'ye resti çekti ! 1 Eylül'e kadar süre verdiler
Rusya, ABD'ye resti çekti ! 1 Eylül'e kadar süre verdiler
Milyonlarca vatandaş için son 4 gün ! Sakın atlamayın...
Milyonlarca vatandaş için son 4 gün ! Sakın atlamayın...
Bu da ''çiş'' kavgası ! Sokak ortasında kan döküldü
Bu da ''çiş'' kavgası ! Sokak ortasında kan döküldü
İSKİ'den içme suyu açıklaması geldi
İSKİ'den içme suyu açıklaması geldi
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 28 Temmuz 2017 14:48

Abdullah Gül'den Cumhuriyet gazetesi çıkışı

11. Cumhurbaşkanı Gül, Cumhuriyet gazetesi davasıyla ilgili çok ses getirecek bir açıklama yaptı.

A+ A-

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhuriyet Gazetesi davasıyla ilgili "Gazetecilerin her zaman tutuksuz yargılanmasının doğru olduğunu söylemişimdir. Şimdi de gazetecilerin tutuksuz yargılanmasının daha doğru olacağını düşünüyorum" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla tutuklanan ve tutuksuz yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davayla ilgili olarak açıklama yaptı.

Gül, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhuriyet davasına ilişkin olarak yöneltilen soruya Gül, "Gazetecilerin her zaman tutuksuz yargılanmasının doğru olduğunu söylemişimdir. Şimdi de gazetecilerin tutuksuz yargılanmasının daha doğru olacağını düşünüyorum" yanıtını verdi.

Gül, sözlerinin devamında mahkeme heyetinin kendi kanaatine göre karar vereceğinin altını çizerek şunları kaydetti: "Ancak Türkiye’de hükümeti içeride ve dışarıda rahatlatacak bir unsur olur diye düşünüyorum.”

 

DHA

cumhuriyet gazetesi , abdullah gül
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM