Aday gösterilmeyen Metiner ve Tayyar'dan ilk açıklama

AK Parti Milletvekili adayları listesi bugün açıklandı. Üç dönemdir milletvekilliği yapan Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar adaylık listesinde yer almadı. Metiner yaptığı açıklamada üzgün ve kırgın olmadığını söylerken, Tayyar da 'Durmak yok yola devam' mesajını paylaştı.



AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metinerin açıklamaları şöyle:

"Bu dönem listede yokum. Asla üzgün ve kırgın değilim. Reisimiz 3 dönem tercihiyle onurlandırdı. Milletvekili yaptığında iyi, yapmadığında kötü diyenlerden olmadık. Olmayız. Bizim için aslolan davamızdır. Şahsını davasından önde görenler kaybederler.

İşte AK Parti’nin 24 Haziran için milletvekili aday listesi

Hep şunu söyledim: Milletvekili olmak kutsallarımız arasında bulunmuyor. Biatsa biat itaatsa itaat. Ölümüne seninleyiz Reis! Durmak yok, yola devam! 15 Temmuz zaferimizi 24 Haziran’da taçlandırmak için sahadayız. Yeni dönemde aday olan kardeşlerime başarılar diliyorum.

Herkes yeni dönemde herkesten çok çalıştığımızı görecektir. Kim ki aday gösterilmediği için küser yanlış yaparsa namert olsun. Sadakatimizin makamlara bağlı olmadığını herkes görecektir."

Aday gösterilmeyen bir diğer isim Şamil Tayyar ise 'AK Parti 27.Dönem milletvekili aday listesi açıklandı. Durmak yok yola devam." mesajını paylaştı.