İşte AK Parti’nin 24 Haziran için milletvekili aday listesi

AK Parti'nin YSK'ya sunduğu listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi.
AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.
167 milletvekili yeniden aday
Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu. Toplam engelli milletvekili aday sayısı ise 8 oldu. Milletvekili adaylarının 466 da evli. Aday listesinde 126 kadın milletvekili adayı yer aldı.
ALBAYRAK İSTANBUL'DAN, YILDIRIM İZMİR'DEN ADAY
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday gösterildi.
Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'den aday oldu
Tuğrul Türkeş, Ankara 1. bölge 1. sıradan aday
Mustafa Destici Ankara 2. bölge 1. sıradan aday
KOCAELİ'DEN 18 YAŞINDA ADAY
AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.
Toplam engelli milletvekili aday sayısı ise 8 oldu. Milletvekili adaylarının 466'sı da evli.
LİSTEDE YER ALMAYAN İSİMLER
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü listede yer almadı.
MERAK EDİLEN İSİMLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday gösterildi.
Başbakan Binali Yıldırım, İzmir 1. bölge, 1. sıradan aday oldu
Tuğrul Türkeş, Ankara 1. bölge 1. sıradan aday
Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıradan aday
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara 2. bölge 1. sıradan aday
Kenan Sofuoğlu Sakarya 3. sıradan aday
Mustafa Şentop Tekirdağ 1. sıradan aday
Mehdi Eker, Diyarbakır 1. sıradan aday
Nabi Avcı Eskişehir 1. sıradan aday
Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıra
Alpay Özalan 2. bölge 2. sıradan aday
İŞTE AK PARTİ’NİN 24 HAZİRAN LİSTESİ
AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları
Berat Albayrak
Nurettin Canikli
Ravza Kavakçı Kan
İsmet Uçma
Berna Satır
Hulusi Şentürk
Fatih Süleyman Denizoğlu
Hurşit Yıldırım
Ali Sevinç
Mustafa Sincan
Ahmet Ayhan Kayaoğlu
ADANA
Jülide Sarıeroğlu
Tamer Dağlı
Ahmet Zembilci
Ramazan Çırak
Erol Kahraman
Muhammet Aksoy
ADIYAMAN
Ahmet Aydın
İbrahim Halil Fırat
Mahmut Fatih Toprak
AĞRI
Ekrem Çelebi
Abbas Aydın
Dilan Özgün Özmen
Erhan Tenekeci oldu.
ESKİŞEHİR
1) Nabi Avcı
Diyarbakır
1) Mehdi Eker
AK Parti’nin en genç milletvekili adayı ise Kocaeli’nden 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.