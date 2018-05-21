İşte AK Parti’nin 24 Haziran için milletvekili aday listesi

AK Parti'nin YSK'ya sunduğu listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi.

AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.

167 milletvekili yeniden aday



Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu. Toplam engelli milletvekili aday sayısı ise 8 oldu. Milletvekili adaylarının 466 da evli. Aday listesinde 126 kadın milletvekili adayı yer aldı.

ALBAYRAK İSTANBUL'DAN, YILDIRIM İZMİR'DEN ADAY

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday gösterildi.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'den aday oldu

Tuğrul Türkeş, Ankara 1. bölge 1. sıradan aday

Mustafa Destici Ankara 2. bölge 1. sıradan aday

KOCAELİ'DEN 18 YAŞINDA ADAY

AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.

Toplam engelli milletvekili aday sayısı ise 8 oldu. Milletvekili adaylarının 466'sı da evli.

LİSTEDE YER ALMAYAN İSİMLER

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü listede yer almadı.

MERAK EDİLEN İSİMLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday gösterildi.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir 1. bölge, 1. sıradan aday oldu

Tuğrul Türkeş, Ankara 1. bölge 1. sıradan aday

Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıradan aday

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara 2. bölge 1. sıradan aday

Kenan Sofuoğlu Sakarya 3. sıradan aday

Mustafa Şentop Tekirdağ 1. sıradan aday

Mehdi Eker, Diyarbakır 1. sıradan aday

Nabi Avcı Eskişehir 1. sıradan aday

Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıra

Alpay Özalan 2. bölge 2. sıradan aday

İŞTE AK PARTİ’NİN 24 HAZİRAN LİSTESİ

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları

Berat Albayrak

Nurettin Canikli

Ravza Kavakçı Kan

İsmet Uçma

Berna Satır

Hulusi Şentürk

Fatih Süleyman Denizoğlu

Hurşit Yıldırım

Ali Sevinç

Mustafa Sincan

Ahmet Ayhan Kayaoğlu

ADANA

Jülide Sarıeroğlu

Tamer Dağlı

Ahmet Zembilci

Ramazan Çırak

Erol Kahraman

Muhammet Aksoy

ADIYAMAN

Ahmet Aydın

İbrahim Halil Fırat

Mahmut Fatih Toprak

AĞRI

Ekrem Çelebi

Abbas Aydın

Dilan Özgün Özmen

Erhan Tenekeci oldu.

ESKİŞEHİR

1) Nabi Avcı

Diyarbakır

1) Mehdi Eker

AK Parti’nin en genç milletvekili adayı ise Kocaeli’nden 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.