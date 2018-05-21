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SAADET PARTİSİ ADAY LİSTESİNİ TESLİM ETTİ!
İŞTE AKP’NİN 24 HAZİRAN İÇİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
İŞTE İYİ PARTİ’NİN 24 HAZİRAN İÇİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
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  4. 21 Mayıs 2018 16:46

İşte AK Parti’nin 24 Haziran için milletvekili aday listesi

AK Parti de 24 Haziran seçimlerinde aday olan milletvekillerinin listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

İşte AK Parti’nin 24 Haziran için milletvekili aday listesi
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AK Parti'nin YSK'ya sunduğu listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi.

AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.

167 milletvekili yeniden aday

Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu. Toplam engelli milletvekili aday sayısı ise 8 oldu. Milletvekili adaylarının 466 da evli. Aday listesinde 126 kadın milletvekili adayı yer aldı.

ALBAYRAK İSTANBUL'DAN, YILDIRIM İZMİR'DEN ADAY

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday gösterildi.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'den aday oldu

Tuğrul Türkeş, Ankara 1. bölge 1. sıradan aday 

Mustafa Destici Ankara 2. bölge 1. sıradan aday

KOCAELİ'DEN 18 YAŞINDA ADAY 

AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.

Toplam engelli milletvekili aday sayısı ise 8 oldu. Milletvekili adaylarının 466'sı da evli.

LİSTEDE YER ALMAYAN İSİMLER

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü listede yer almadı.

MERAK EDİLEN İSİMLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday gösterildi.
Başbakan Binali Yıldırım, İzmir 1. bölge, 1. sıradan aday oldu
Tuğrul Türkeş, Ankara 1. bölge 1. sıradan aday
Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıradan aday
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara 2. bölge 1. sıradan aday
Kenan Sofuoğlu Sakarya 3. sıradan aday
Mustafa Şentop Tekirdağ 1. sıradan aday
Mehdi Eker, Diyarbakır 1. sıradan aday
Nabi Avcı Eskişehir 1. sıradan aday
Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıra
Alpay Özalan 2. bölge 2. sıradan aday

İŞTE AK PARTİ’NİN 24 HAZİRAN LİSTESİ

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları

Berat Albayrak
Nurettin Canikli
Ravza Kavakçı Kan
İsmet Uçma
Berna Satır
Hulusi Şentürk
Fatih Süleyman Denizoğlu
Hurşit Yıldırım
Ali Sevinç
Mustafa Sincan
Ahmet Ayhan Kayaoğlu

ADANA

Jülide Sarıeroğlu
Tamer Dağlı
Ahmet Zembilci
Ramazan Çırak
Erol Kahraman
Muhammet Aksoy

ADIYAMAN

Ahmet Aydın
İbrahim Halil Fırat
Mahmut Fatih Toprak

AĞRI

Ekrem Çelebi
Abbas Aydın
Dilan Özgün Özmen
Erhan Tenekeci oldu.

ESKİŞEHİR

1) Nabi Avcı

Diyarbakır
1) Mehdi Eker

AK Parti’nin en genç milletvekili adayı ise Kocaeli’nden 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.

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