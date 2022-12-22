Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan’ı ziyaret etti
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin ev sahipliğinde düzenlenecek altılı masa toplantısı öncesi Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.
Ali Babacan, Twitter hesabından Davutoğlu’nun ziyaretini, “Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nu genel merkezimizde ağırladık. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” sözleriyle duyurdu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol