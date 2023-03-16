AK Parti adayını seçti; grup kararı açıklandı

Motorine büyük indirim geliyor

İstanbul'da yabancı uyruklu 13 terörist yakalandı

Dolar barajı bir kez daha yıktı, altın uçuyor

Ahmet Hakan'ı canlı yayında kızdıran yorum: ''Ne aşağılık insanlarsınız siz ya!''

İl il Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları açıklandı

AK Parti'nin ve Erdoğan'ın önündeki seçim anketi açıklandı

Yer bilimci Dr. Sümer o fay hattı için uyardı: ''7.8 ve üzeri deprem olabilir''

Meteoroloji bir kez daha uyardı: Kuvvetli yağışlar yine vuracak!

Polisten kaçarken İstanbul'u birbirine kattı

Şanlıurfa ve Adıyaman'daki felaket içindeki felakette can kaybı arttı