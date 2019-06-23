''AK Parti İstanbul'u bir kez daha kaybederse...''

Dünyanın saygın ve ekonomi odaklı yayın yapan gazetelerinden Wall Street Journal, Türkiye’deki seçime geniş yer ayırdı. “Seçmen, Türkiye’nin en büyük şehrine pazar günü geri dönüyor” ifadesinin kullanıldığı haberde, “Mart ayındaki seçimde Ankara’yı kaybetmesinin ardından İstanbul’da da kaybetmesi durumunda ABD ile diplomatik bir krizi çözmeye çalıştığı bir dönemde Erdoğan’a büyük bir zorluk olacak” yorumu yapıldı.

“Mart ayında yapılan seçimde Erdoğan’ın adayı az farkla kaybederek bir zamanlar dominant olan AKP’ye desteğin düştüğünü gösterdi. Pazar günkü seçimde Kürt seçmenin tutumu fark yaratacak faktör olacak” ifadesinin kullanıldığı haberde HDP ile eli kanlı terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın fikir ayrılığına düştüğü ve mektuplar üzerinden ayrılık yaşandığı hatırlatıldı.

İmamoğlu hakkında, “2014’te Beylikdüzü belediye başkanlığını kazandı ve kimsenin olmadığı bir bölgeyi yeşil bir park haline getirerek (ki yoğun bir şekilde betonlaşan bir şehirde çok nadir görülen bir şey) orada yaşayanların takdirini topladı. İmamoğlu seçilmesi durumunda belediyenin finansal durumunu inceleyeceklerini ve aşırı masraflı projeleri iptal ederek sosyal refah harcamalarına odaklanacağını söylemişti” yorumu yapıldı.

AP: MUHALEFETİN YENİ UMUDU



Amerika merkezli Associated Press ise abonelerine İstanbul seçimi hakkında kapsamlı haberler hazırladı. “Türkiye’de muhalefet İstanbul’da tekrarlanan seçimde yeniden kazanmayı hedefliyor” başlığıyla hazırlanan haberde “İmamoğlu rekabetçi bir şekilde CHP’nin uzun bir aradan sonraki ilk belediye başkanı olmaya çabalıyor. AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ın kampanyası şehrin altyapı ve ulaşım sistemini modernize etmek odaklıyken İmamoğlu’nun kampanyası yoksulluk ve yapılan usulsüzlükler üzerineydi. Erdoğan’ın hükümeti bu iddiaları reddetti” yorumu yapıldı.

Associated Press hazırladığı dosya haberde, “İmamoğlu’nun birçok destekçisi onu muhalefetin yeni umudu olarak görüyor” ifadesini kullandı.