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AK Parti listesindeki HÜDAPAR'lı 3 isim vekilliği garantiledi

AK Parti listesindeki HÜDAPAR'lı 3 isim vekilliği garantiledi
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AK Parti listelerinden aday olan dört HÜDAPAR’lı isimden Zekeriya Yapıcıoğlu, Şehzade Demir ve Faruk Dinç kesin olmayan sonuçlara göre milletvekilliğini garantiledi.

AK Parti'nin ittifak ortaklarından HÜDAPAR’ın dört adayından üçü, saat 02.57’deki resmi olmayan verilere göre AK Parti listelerinden TBMM’ye girdi.

ÜDAPAR'ın dört adayı arasından Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul’dan, Genel Sekreter Şehzade Demir Gaziantep’ten ve Diyarbakır İl Başkanı ve GİK üyesi Faruk Dinç Mersin’den AK Parti listelerinden milletvekili seçildi.

Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı ise, AK Parti'den Batman ikinci sıra adaylığında gerekli oyu alamayarak TBMM'ye giremedi.

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Etiketler Zekeriya Yapıcıoğlu Şehzade Demir Faruk Dinç hüdapar hüda par
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