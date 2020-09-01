AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

DİYARBAKIR ANNELERİNİN NÖBETİ

Terörle mücadele konusunda kahramanlarımız canlarını feda ediyor. Mekanları cennet olsun. 3 Eylül’de başlayan Diyarbakır annelerinin nöbeti 3 Eylül’de 1. yılını dolduruyor. Ailelerin bir kısmı evlatlarına kavuştu, diğerleri de kavuşmaya devam ediyor. Bütün annelerinin ellerinden öpüyoruz.

GİRESUN'DAKİ SEL FELAKETİ

2020 yılı hepimizin hayatında özel bir yıl. En son Giresun'da yaşadığımız sel felaketi çok büyük bir felaket. Bölgede belki de görülmemiş bir felaket oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bakanlarımız ilk andan itibaren oradaydı. Bütün bu çerçeve içerisinde Giresun'daki yaraların sarılması için olağanüstü mücadele ortaya konuldu.

MALAZGİRT-30 AĞUSTOS KUTLAMALARI

Geçtiğimiz günlerde milletimiz için önemli günleri kutladık. Malazgirt ve 30 Ağustos zaferleri. Malazgirt ve 30 Ağustos’ta aynı mesajın verildiğini görürüz. Bir tanesinde buraya geldiğimiz diğerinde ise buraya geldiğimiz ve gitmeyeceğimiz mesajı verildi. Üzücü olan bayramların yarıştırılması. İçişleri Bakanlığı’nın bunu yasakladığı gibi şeyle söylendi bunlar yalandır. Bu yalanlar hızlı şekilde oluşturuluyor ve yayılıyor. Bir fitne şebekesi bunları yayıyor. Kovid çerçevesinde diğer bayramlarda hangi tedbirler uygulandıysa, 30 Ağustos’ta da uygulandı

TERÖRLE MÜCADELE

DEAŞ'la mücadele çok önemlidir. 50'ye yakın ülkenin oluşturduğu koalisyon DEAŞ'la karadan bir başarı elde edemedi. Bu İslam ve insanlık düşmanı örgütle karada da mücadele vererek en ağır kaybı verdirmiş bir ülkeyiz. DEAŞ'la mücadele konusunda sesi en çok çıkanlar PKK ve PYD gibi terör örgütlerine destek verenler oldular. Bunlar esasında birbiriyle alışveriş içerisinde olan örgütlerdir. Doğrusu bunların hepsiyle güçlü bir şekilde mücadele etmektir. Bugün DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalanması gibi çok önemli bir operasyona emniyet güçlerimiz imza attı. Bu şahsın siyasileri kaçırmak şeklinde planları ele geçirildi. Türkiye içerisinde eylem planlarının olduğu görüldü.

SALGIN DÖNEMİNDE EĞİTİM

Yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Kovid tedbirleri dolayısı ile 18 Eylül’e kadar uzaktan eğitim devam edecek. Her gün öğretmen kardeşlerimiz öğrencileri ile canlı görüşme yapabilecek. Uzaktan eğitimde yaşanan sorunlar için EBA destek noktaları açıldı.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GERGİNLİK

Türkiye bu konuda yüzde yüz haklıdır. Yunanistan boyunu aşan işlere kalkışıyor. Meis Adası'nın kıta sahanlığı olamaz. Yunanistan'ın yaptığı Meis provokasyonu 1947 Paris Anlaşmasına göre buraya silahlı güç gönderilmesi meşru değildir. Yunan Başbakanı'nın dünyada yalvarmadığı ülke kalmadı. Onlardan size fayda gelmez. Yunan hükümeti ağır yenilgiyi gördüğü için Yunan halkını yanlış bilgilendiriyor.

MACRON'A 'KIRMIZI ÇİZGİ' TEPKİSİ

Macron, kendi sahamızda, Mavi Vatan'ımızda kırmızı çizgi ilan ediyorsa, biz o kırmızı çizgiyi Macron'a aynen iade ederiz.