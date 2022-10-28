AK Parti ''Türkiye Yüzyılı'' vizyon belgesini bugün açıklayacak

AK Parti vizyon belgesini bugün düzenlenecek programda açıklayacak. 11 siyasi partinin yanı sıra çok sayıda muhalif gazeteci ve medya kuruluşunun da programa davet edilmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Türkiye Yüzyılı" sloganıyla hazırlanan vizyon belgesi bugün açıklanacak. Ankara Spor Salonu'nda yapılacak programa 11 siyasi partinin yanında muhalif gazeteciler ve medya kuruluşlarının da davet edilmesi dikkat çekti.

Tanıtım toplantısına MHP, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin de aralarında bulunduğu 11 siyasi parti davet edildi.

Geniş katılımlı toplantıda sporcular, sanatçılar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer alacak.

Programa davet eden gazeteciler

Türkiye Yüzyılı programına gazeteciler; Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Doğan Şentürk, Özlem Gürses, Çağlar Cilara, İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Taha Akyol, Deniz Zeyrek ve Akif Beki gibi isimler de davet edildi. AK Parti'nin uzun yıllar sonra muhalif gazetecileri programa davet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Programda, protokol düzeni olmayacak

Programda, protokol düzeni olmayacak. Kabine üyeleri, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları davetlilerin arasında karışık oturacak.

Davetli siyasi partilerin genel başkanları içinse tribünde özel bölüm ayrılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı belgenin başlığı "Türkiye'nin Yüzyılı" olacak.

Vizyon yaklaşımının logosu da tamamlandı. Logo Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturuldu. Vizyon belgesi, partinin seçim beyannamesine giden yolda ilk adım olarak niteleniyor.

Belgede 20 yıllık icraatların yanı sıra gelecek dönem hedeflerine de yer verildi.

Erdoğan'ın tanıtım toplantısında toplumun tüm katmanlarına "Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım." çağrısı yapacağı belirtiliyor.