AK Parti ''yandaşlara yeni af'' mı hazırlıyor ?

AK Parti Başkanvekili Mehmet Muş, imar planlarında karşılaşılan davaların ivedi yargılama ile mahkemelerde görülmesinin önünü açan, kaçak yapılarla ilgili düzenlemeler getiren, yüksek binaların inşasının önüne geçilmesini amaçlayan kanun teklifini iki gün önce TBMM Başkanlığı’na sundu.

Teklifin geriye dönük olarak işletilmesini isteyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Aksi halde bu yasa, kaçak yapıları affetmenin ötesine geçemez. İstanbul’daki tahmini 500 milyar dolar olan rantın devletin kasasına girmesi sağlanmalı” dedi.

“PARSEL BAZINDA PLAN TADİLİ YAPMAK, BİRİLERİNE RANT SAĞLAMAKTIR”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Rant, kâr demektir” diyor. Parsel bazında plan tadili yapmak, birilerine rant sağlamaktır. Rant haksız kazançtır. Bu rant kamu yararı için yapılsa hiç itiraz etmeyiz. Parsel bazında plan tadilleri ile ilgili yaratılmış rantların ayrıcalıklı yapılar için mutlaka bir komisyon kurularak devletin kasasına girmesini sağlanmalı. İktidarın getirdiği imar teklifi geriye dönük uygulanmazsa bu adeta yandaşa ve bugüne kadar dikey yapı yapmış özel imar uygulamaları yapanlara af niteliği taşır.

“VATANDAŞIN İKİ ELİ ÖBÜR TARAFTA YAKAMIZDA OLUR”

Şu an da belediyeler yasasına göre kaçak yapı ve yaptıran için iki-beş yıl arasında ceza var. Ama bugüne kadar bu ceza hiç kimse için uygulanmamış. Herhangi bir belediye başkanının ceza almaması son derece manidar. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da bugüne kadar binlerce dikey yapılaşma oldu. Sadece Şehir Üniversitesi arsası için 2.5 milyar lira rant olduğu belirtildi. İstanbul'da bin parsel olduğunu düşünürsek 500 milyar dolardır. Bu haksız kazançların parasını tahsil edelim. Bu rantın hesabını sormazsak vatandaşın iki eli öbür dünyada yakamızda olur.