  1. 21 Nisan 2017 07:30

AK Parti zirvesinde MHP tartışması

AK Parti'nin referandum sonuçlarını analiz ettiği MKYK toplantısında, MHP'nin desteği de masaya yatırıldı.

AK Parti zirvesinde MHP tartışması
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AK Parti’nin, referandum sonuçlarının değerlendirildiği önceki akşamki MKYK toplantısında, MHP’den yeterli oy desteğinin gelip gelmediği tartışıldı.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre; Üyelerden bir bölümü, özellikle büyük şehirlerdeki ‘hayır’ oylarının nedenlerine ilişkin değerlendirme yaparken MHP’den yeterli oy desteğinin gelmediğini söyledi. Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ise “MHP’den Bahçeli dışında kimse oy vermemiş bile olsa, Bahçeli’nin o tek oyu bile değerlidir, Bahçeli’nin itibarının korunması lazım. MHP olmasa anayasa paketini referanduma götüremezdik” dedi.
 

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Hürriyet

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