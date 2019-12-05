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  4. 05 Aralık 2019 19:36

AK Parti'de art arda istifalar ! 4 başkan istifa etti...

Denizli'nin Bozkurt, Güney, Serinhisar ve Çivril ilçelerindeki AK Parti ilçe başkanları görevinden ayrıldı. AK Parti İl Başkanlığı istifalar hakkında açıklama yaptı.

AK Parti'de art arda istifalar ! 4 başkan istifa etti...
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AK Parti'den ardı ardına istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Denizli’nin Bozkurt, Güney, Serinhisar ve Çivril ilçelerinde AK Parti ilçe başkanları istifa etti.

AK Parti Bozkurt İlçe Başkanı Tolga Yanal, Çivril İlçe Başkanı Mehmet Kale, Serinhisar İlçe Başkanı Ali Özcan ve Güney İlçe Başkanı Celal Özgülen istifalarını verdi. Dört ilçe başkanı da istifa kararlarını AK Parti İl Başkanlığı'na gönderdi.

Konu ile ilgili AK Parti İl Başkanlığı'ndan ise henüz bir açıklama yapılmadı. 

İHA

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