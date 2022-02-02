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AK Parti'de deprem! 45 istifa birden

AK Parti'de deprem! 45 istifa birden

AK Parti Karaman teşkilatında toplu istifa yaşandı. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Öztürk ve yönetiminde bulunan 45 kişi partisinden istifa etti.

Karaman yerel medyasında yer alan haberlere göre, AK Partili isimlerin istifasına AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan'ın baskısı ile yaşanan sürtüşmeler neden oldu.

2021 yılı Ocak ayında dönemin Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Tunç ve İl Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Koca ile yönetimde bulunan 5 kişi istifa etmişti.

Murat Öztürk, AK Parti Karaman Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Tunç'un istifasının ardından göreve getirilmişti.

Etiketler ak parti istifa toplu istifa
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