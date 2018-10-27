Dünyanın gözü burada... İstanbul'da dörtlü zirve !
Dünyanın gözü burada... İstanbul'da dörtlü zirve !
CHP’de başvurular bitti: İşte son adaylar
CHP’de başvurular bitti: İşte son adaylar
CHP'li Gürsel Tekin'den ''beton lobisi''ne savaş açtı
CHP'li Gürsel Tekin'den ''beton lobisi''ne savaş açtı
Milyonlarca aboneye müjde: Cep'teki yüksek fatura Yargıtay'dan döndü!
Milyonlarca aboneye müjde: Cep'teki yüksek fatura Yargıtay'dan döndü!
150'si general ve amiral FETÖ'den ihraç edildi
150'si general ve amiral FETÖ'den ihraç edildi
Meteoroloji'den kritik uyarı ! İşte haftasonu hava tahminleri
Meteoroloji'den kritik uyarı ! İşte haftasonu hava tahminleri
İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi gözaltında
İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi gözaltında
CHP'den kritik uyarı: ''Ekmek krizi kapıda!''
CHP'den kritik uyarı: ''Ekmek krizi kapıda!''
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 27 Ekim 2018 11:36

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran ayrıntı: ''Bıktım!''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti içerisinde son dönemde artan polemiklere çok sert tepki gösterdiği ve "Tweetlere müdahale etmekten bıktım. Manşet oluyoruz" diyerek çok sert bir çıkış yaptığı iddia edildi.

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran ayrıntı: ''Bıktım!''
A+ A-

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda partililere uyarı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isim vermeden eleştirilerde bulundu. Sosyal medya konusunda dikkatli olunmasını isteyen Erdoğan'ın “Arkadaşların tweetlerine müdahale etmekten bıktım. Gazetelere manşet oluyoruz. Twitter paylaşımlarınıza, açıklamalarına dikkat edin. " dediği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın basına kapalı bölümünde partililere uyarılarda bulundu.

İsim vermeden sosyal medya kullanımına değinen Erdoğan, partililerin sosyal medya üzerinden yaptığı atışmalara sert çıkıştı. Yeni Şafak''ın edindiği kulis bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Arkadaşların tweetlerine müdahale etmekten bıktım. Gazetelere manşet oluyoruz. Twitter paylaşımlarınıza, açıklamalarına dikkat edin. Başka iş kalmamış gibi bunlarla uğraşıyoruz” dediği öğrenildi.

"POLEMİKLERDEN UZAK DURUN"

Cumhurbaşkanı’nın, partililerin sosyal medya paylaşımında daha dikkatli olmalarını ve polemiklerden uzak durmalarını istediği belirtildi.


 

Yeni Şafak

fırça , bıktım , ak parti , twitter , polemik , tweet , recep tayyip erdoğan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM