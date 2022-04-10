AK Parti'de istifa

AK Parti Adana İl Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi Emine Karaköse 'özel sebepler' gerekçesiyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

AK Parti Adana İl Teşkilatı'nda Yönetim Kurulu üyesi olan Emine Karaköse görevinden istifa etti.

Emine Karaköse, kararını Twitter hesabından duyurdu. İstifa kararına gerekçe olarak 'özel sebepler'i gösteren Karaköse, şu ifadeleri kullandı:

"Özel sebeplerden dolayı İl Yönetim Kurulu üyeliğimden istifa ediyorum, bir AK Parti sevdalısı olarak her zaman partimin yanındayım."

AK Parti Adana İl Teşkilatı'nda Yönetim Kurulu üyesi olan Emine Karaköse görevinden istifa etti.

Emine Karaköse, kararını Twitter hesabından duyurdu. İstifa kararına gerekçe olarak 'özel sebepler'i gösteren Karaköse, şu ifadeleri kullandı:

"Özel sebeplerden dolayı İl Yönetim Kurulu üyeliğimden istifa ediyorum, bir AK Parti sevdalısı olarak her zaman partimin yanındayım."