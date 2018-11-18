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  4. 18 Kasım 2018 13:49

AK Parti'de kritik gün: Temayül yoklaması başladı

AK Parti, yerel seçim için 81 ilde temayül yoklaması başlattı.

AK Parti'de kritik gün: Temayül yoklaması başladı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin yerel seçimlere yönelik temayül yoklamasının başladığını belirterek, "Türkiye genelinde 145 bin teşkilat mensubumuz 81 ilde oy kullanacak. İl ve ilçelerimizde ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları oylarını kullanacaklar ve sonuçlar 16.30 itibarıyla genel merkezimizde görülebilecek ve değerlendirmeye alınacak." dedi.

Ünal, Ankara Spor Salonu'nda tüm Türkiye ile aynı anda başlayan  Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik AK Parti temayül yoklaması öncesinde AA  muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bugün Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerine işaret eden Ünal, "İlk  defa elektronik ortamda bütün teşkilat mensuplarımızın yani 145 bin kişinin oy  kullanacağı ve oylama bittikten hemen sonra sonuçları alabileceğimiz bir temayül  gerçekleştiriyoruz." dedi.

Çalışmaları dolayısıyla Seçim İşleri Başkanlığına teşekkürlerini  ileten Ünal, "Sadece Ankara'da 3 bin 774 teşkilat mensubumuz oy kullanacak.  Türkiye genelinde de 145 bin teşkilat mensubumuz 81 ilde oy kullanacak. İl ve  ilçelerimizde ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları oylarını kullanacaklar  ve sonuçlar 16.30 itibarıyla genel merkezimizde görülebilecek ve değerlendirmeye  alınacak." diye konuştu.

Yerel seçimlerin genel seçimlere göre daha özellikli seçimler olduğuna  dikkati çeken Ünal, şunları söyledi:

"Büyükşehirlerde, illerde, ilçelerde şehri yönetecek yöneticilerin  belirlendiği seçimler, o yüzden bu konuda AK Parti büyük bir hassasiyet  gösteriyor. Sadece temayül değil bunun dışında yürüttüğümüz saha araştırmaları,  anketler, telefon anketleri, mesaj anketleri, çoklu ve çapraz olarak yaptığımız  değerlendirmeler var. Yerel Yönetimler, Teşkilat Başkanlığı ve Seçim İşleri  Başkanlığı bu konuda ortak bir çalışma yürütüyor. Amacımız AK Parti'nin  ilkelerine, değerlerine uygun, toplumda karşılığı olan, AK Parti'nin ve Recep  Tayyip Erdoğanbelediyeciliğinin ilkelerine uygun belediye başkanlarımızı  belirlemek. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun."

3 bin 774 kişi 40 kabinde oy kullanacak

Ankara Spor Salonu'na yoklamanın başlayacağı saat öncesinde gelen  teşkilat mensupları, 3 bölge için kurulan 9 masada kayıtlarını yaptırdıktan sonra  kendileri için hazırlanan 40 kabinde elektronik ortamda oylarını kullanabilecek.

Tüm Türkiye'de aynı anda başlayan temayül yoklaması saat 16.00  itibarıyla sona erecek. Yoklamanın elektronik ortamda yapılması dolayısıyla  sonuçlar kısa sürede elde edilebilecek. Bu doğrultuda elde edilen veriler,  Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

AK Parti'ye 5-16 Kasım tarihlerinde toplam 7 bin 180 kişi belediye  başkanı aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu. İl genel ve belediye meclisi  üyelikleri için ise 3 Aralık 2018 Pazartesi saat 19.00'a kadar başvuru  yapılabilecek.

AA

türkiye , ak parti , teşkilat , mahir ünal
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