AK Parti'den 3 dönem kuralı ve bedelli askerlik kararı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK'da iki kritik konu masaya yatırıldı. Bunlardan biri 3 dönem kuralı, diğeri ise bedelli askerlik konusuydu.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, AK Parti MKYK toplantısında 3 dönem kuralının esnetileceği isimlerle ilgili çalışma yapma konusunda MYK’ya yetki verildi. AK Parti kaynakları, 3 dönem kuralının bazı isimler için esnetileceği bilgisini verdi.

AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan isimler arasında 4'ü bakan 22 isim bulunuyor. O isimler şöyle: Mehmet Şimşek, Veysel Eroğlu, Fikri Işık ve Lütfi Elvan ve eski Bakan Mehmet Müezzinoğlu’nun yanı sıra meclis başkanvekilleri Ahmet Aydın ve Ayşe Nur Bahçekapılı ile Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Genel Başkan Yardımcıları Öznur Çalık ve Cevdet Yılmaz, komisyon başkanları Necdet Ünüvar, Ahmet İyimaya ve Sadi Bilgiç de var. Milletvekilleri Yılmaz Tunç, Canan Candemir Çelik, Mehmet Erdoğan, Feyzullah Kıyıklık, Recai Berber, Burhan Kayatürk, Orhan Karasayar, Mehmet Erdem ve Sabahattin Karakelle

BEDELLİYE OY ÇOKLUĞUYLA RET

AK Parti MKYK'da bedelli askerlik konusu da gündeme geldi. Bazı MKYK üyelerinin "Büyük beklenti var" demesi üzerine Erdoğan "Siz ne düşünüyorsuz ?" diye sordu. Kimi üyeler talebin karşılanması gerektiğini savunurken, bazıları da Suriye'deki operasyonların sürdüğünü belirterek bu dönemde bedelli askerlik uygulamasının doğru olmayacağını belirtti. Daha sonra üyelerin çoğunluğu söz almak isteyince Erdoğan oylama yaptırdı.

Erdoğan, karşı çıkanların çoğunlukta olduğu oylamanın ardından da, “Seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam” diyerek tartışmaya son verdi.