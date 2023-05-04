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AK Parti'den büyük İstanbul mitingi

AK Parti'den büyük İstanbul mitingi
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AK Parti 7 Mayıs'ta Yüzyılın Mitingi sloganıyla Atatürk Havalimanı'nda miting düzenleyecek.

Cumhur İttfakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Mayıs Pazar günü İstanbullularla buluşacak. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek miting, "Yüzyılın Mitingi" ismini taşıyor.

NTV'nin sorularını yanıtlayan Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Seçim maratonunun sonuna geldik. Biz AK Parti olarak büyük bir miting yapacağız. Bu mitingimize de 'Yüzyılın Mitingi' diyoruz. Bunu dememizin nedenleri var birincisi Türkiye yüzyılı iddiasıyla biz bu seçime hazırlandık." açıklamasında bulundu.

Yer olarak havalimanının seçilmesinin birçok sembolik anlamı olduğunu söyleyen Kabaktepe, "Cumhuriyetimiz kurulurken Atatürk'ün koyduğu iki temel ilke var, tam bağımsızlık ve milli irade. Tam bağımsızlığın temsili açıdan savunma sanayi açısından çok önemli bir yer Atatürk Havalimanı. Türkiye'nin bağımsızlığını tarihsel olarak temsil eden mekanlardan birisi Atatürk Havalimanı." değerlendirmesinde bulundu.

Mitinge tarihi bir katılım beklediklerini söyleyen Kabaktepe, "Evet Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta yapılacak seçimi kazandı kazanıyor dedirten işaret fişeğini atacağız. Orada bir milyon İstanbulluyla mitingimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

NTV

Etiketler ak parti miting atatürk havalimanı
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