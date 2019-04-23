AK Parti'den CHP'ye flaş teklif ! Eski vekil açıkladı...

AK Parti ilk dönem milletvekillerinden Emin Şirin, Çağlar Cilara'ya konuştu. Şirin "Türkiye ekonomik çıkmaz içinde. Erdoğan da Berat Albayrak ile yürümeyeceğini gördü." iddiasında bulundu.

Gazeteci Çağlar Cilara Onuncu Köy isimli Youtube kanalında AK Parti'nin ilk dönem milletvekillerinden Emin Şirin'i ağırladı.

Cilara'nın sorularını yanıtlayan Şirin dikkat çeken iddilarda bulundu. Emin Şirin, "Türkiye ekonomik çıkmaz içinde. Erdoğan da Berat Albayrak ile yürümeyeceğini gördü. Dolayısıyla CHP'nin de mutabık kaldığı Maliye Bakanı ile birlikte beraber yürütelim teklifi gitti. 15 gün oldu" dedi.