  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 17 Eylül 2020 17:08

AK Parti'den çok sert Halil Sezai açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tartıştığı komşusunu darp eden şarkıcı Halil Sezai'ye tepki gösterdi. Çelik, ''Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin'' dedi.

AK Parti'den çok sert Halil Sezai açıklaması
A+ A-

AK Partili Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Halil Sezai'nin yaşlı bir kişiye uyguladığı şiddetin her sağlıklı insanın vicdanen reddedeceği alçakça bir davranış olduğunu bildirdi. Çelik, şunları kaydetti:

"Bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin. Bu barbara 'muhalif' ya da 'iktidar karşıtı' diyerek sahip çıkanların olması ise utanılacak bir durum. Alçaklığın ölçüsü siyasi pozisyon olmaz. Ahlakı ya da alçaklığı iktidar karşıtlığı üzerinden değerlendirmek akıl ve vicdan yoksunluğudur. Yaşlı bir insana uygulanan bu şiddet toplumun ahlakına ve vicdanına uygulanıyor. Yapan kişinin kimliğine bakarak bu şiddeti sahiplenenler daha büyük şiddete imza atıyor. Buna kim prim veriyorsa, tüm kavramları istismar eden zihinsel bir şiddeti yayıyor. Bu alçak eylem sonucu şiddete uğrayan mağdur vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu konuda hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyoruz."

Halil Sezai hakkında tutuklama talebiHalil Sezai hakkında tutuklama talebi

 

DHA

ak parti , darp , kavga , halil sezai , ömer çelik
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM