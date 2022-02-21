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  4. AK Parti'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ''yaşasın seçim'' dedirtecek ''seçim müjdesi'' geldi

AK Parti'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar için ''seçim müjdesi'' geldi

AK Parti'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar için ''seçim müjdesi'' geldi

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar meselesinin 5 adımlı bir program kapsamında ele alınacağını söyledi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama yaptı.

5 adımlı bir programın söz konusu olduğunu kaydeden Akbaşoğlu, bunun ilk ikisinin hayata geçirildiğini söyledi.

Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Üçüncü sırada 3600 ek gösterge ile ilgili çalışma grupları oluşturularak ilgili paydaşlarla bir araya gelindi. Bu olay neticelendirildikten sonra bütün çalışanlarımızla ilgili bu ek göstergeye ilişkin söz verdiğimiz kadrolar ve bununla beraber bütün sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi karara bağlandıktan sonra EYT meselesi masaya yatırılacak. Bu meseleye dair kamuoyuna ne yapacağımızı net bir şekilde ifade edeceğimizi paylaşmış olduk."

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Etiketler eyt emeklilikte yaşa takılanlar eyt'liler ak parti düzenleme
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