AK Parti'den erken seçim açıklaması !

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop,"Erken seçim AK Parti gündeminde yok. Böyle bir şey hiç konuşulmadı. Seçimlerin zamanında yapılmasını prensip olarak kabul ettik." dedi.



TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop,NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden alınmasına değinen Şentop, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını izledim. Yargı süreçleri takipsizlikle sonuçlanmıştır ifadesi doğru değil, yalan bir ifade" diyen Şentop şunları kaydetti:

"Kendisinin bilmemesi mümkün değil. Son duruşmasında yargılama süreci var sayın İlgezdi ile ilgili. Karara yaklaşan bir süreç. Bu aşamada cezanın miktarını dikkate alarak mahkeme, kararın açıklanmasını geri bırakma diye bir yol var. İlgezdi bunu kabul ettiğini ifade ediyor. Bu yargılamanın sonucu beraat olacaktır diye bir ifade vermemiştir. Bu ne demek kararın sonucundan pek emin değilim, mahkum olacağıma karar açıklanmasın ertelensin... Aynı suç işlenmediği sürece bu ceza düşüyor. Bu dava sonucunda bir mahkumiyet çıkacağını bildiğini gösterir. Takipsizlikle sonuçlanmayanlar şu anda devam edenler. Ataşehir konusunun CHP için rahatsızlık konusu olduğunu biliyorum. Kılıçdaroğlu'nun hepsi takipsizlikle sonuçlandı ifadesi doğru değildir."

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Şentop'a "erken seçim" iddiaları da soruldu. AK Parti'nin gündeminde erken seçim olmadığının altını çizen Şentop, "Böyle bir şey hiç konuşulmadı. Seçimlerin zamanında yapılmasını prensip olarak kabul ettik. Anayasal bir zorunluluk olmadığı sürece seçimleri zamanında yapıyoruz. Böyle bir gündem yok" diye konuştu.

Şentop'un açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

MHP İLE İTTİFAK

Bir şey söylemek için çok erken. Siyasi hareketler sabit kalmıyor. Kürt kökenli vatandaşlarımız için sorun olmayacağı düşüncesindeyim.

Seçim kanunlarında değişiklikler yapılacak. İttifak tartışmaları için Türkiye'nin vakti var. Önümüzde uzunca bir zaman var, bunlar tartışılacak. İttifak konusunda yasaklamanın kalkması doğru olur diye düşünüyorum. İttifakın önündeki hukuki engelin kaldırılması düşünülebilir. Seçim ittifakı milletvekili seçimleri için düşünülebilir. Diğer partilerin de görüşlerini alalım, bunu görmek lazım. Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu öneri uygulanabilir bir öneri.

SEÇİM BARAJ TARTIŞMALARI

Baraj başka ülkelerde de var. Türkiye'de nispeten biraz daha yüksek. Seçim sistemi bir bütün olarak konuşulmalı. Sadece barajı tartışmayı doğru bulmuyoruz. Baraj konusu bir bütün olarak tartışılabilir.

SEÇİM SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Bunların konuşulması lazım. Hatırlayanlar vardır, 2013 Eylül ayında cumhurbaşkanımız bir öneri sunmuştu, 3 alternatif halinde. Bunlarla ilgili bir tartışma o gün yapılmadı, yapılması lazım. Temsilde dengeyi sağlayacak sistemi tartışmak lazım.

UYUM YASALARI

Uyum yasaları konusunda çalışmalar devam ediyor. Sistem yürürlüğe girdikten sonra uygulanmaya başlayacak. Bir kısmı seçimlerle ilgili olan düzenlemeler seçim takviminin başlangıcıyla yürürlüğe girecek.

ADAY GÖSTERME İÇİN NOTER TASDİKİ İDDİASI

100 bin imza ile adayı göstermek mümkün. Bu imza atanların da verenlerin de kimliklerinin tespit edilmesi lazım. Bunun için farklı yöntemler var. Tek yöntem noter tasdiki değil. Burada hedef 100 bin imza sahibinin gerçek kişiler olduğunun tespiti. Bunu gerçekleştirebilmek için tespit süreci olmalı. Bunu gerçekleştirmek için farklı yöntemler olabilir, farklı yöntemler üzerinde tartışıyoruz. henüz ortada böyle bir düzenleme yok.

YURTDIŞINA PARA GÖNDERME POLEMİĞİ

Bu belgelere sahte dedik. Sahte tanzim edilmiş belgeler olabilir. Bu Türkiye içerisinden bir para transferi değil. İki banka şubesi arasında bir döviz transferi söz konusu.ABD'deki Zarrab davasının başlamasından hemen sonra Kılıçdaroğlu bu belgeleri gündeme getirdi. ABD'de bir tiyatro oynanıyor. Oradaki itibarsızlaştırma tiyatrosunun benzeri aynı gün Türkiye'de de CHP Genel Başkanı tarafından başlatılıyor. Önemli olan Türkiye'de bir algı başlatmak ve bunu ABD'deki ile birleştirmek. Kılıçdaroğlu uluslararası bir senaryonun içinde yer alması muhalefet açısından önemli bir problem.

ABD İLE İLİŞKİLER

Dünyada olan bitenleri takip edersek çok ciddi bir sistem çöküşünün ve yeni bir sistem kurulma çabasında olduğunu görüyoruz. 100 yıl öncesinin sorunları var. Yeni bir dönemin arifesindeyiz. ABD'de bir iktidar odağı yeni dizayn açısından Türkiye'yi bir sorun olarak görüyor. Eskisi gibi bir Türkiye yok karşılarında. Türkiye ambargo konusunda da BM'de karar verilirken Türkiye ile Brezilya ret oyu kullanmıştı. Ama ret olduğu için bu karara uymuştu Türkiye."