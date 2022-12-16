AK Parti'den flaş hamle: 2023 seçimleri erkene çekiliyor!
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den dikkat çeken bir seçim tarihi açıklaması geldi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CNN TÜRK canlı yayınında Dicle Canova'nın gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Seçim tarihi ile ilgili konuşan Zengin, "Seçim nisandan sonra olacak. Mayıs'ta olursa buna erken seçim denmez. Seçim öne gelirse de 1-2 hafta gelebilir." şeklinde konuştu.
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