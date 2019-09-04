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  4. 04 Eylül 2019 17:51

AK Parti'den ihracı istenen Davutoğlu sessizliğini bozdu !

AK Parti'de yeni parti iddialarıyla gündeme gelen daha sonra AK Parti'den ihracı istenen Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu sosyal medyadan sessizliğini bozdu.

AK Parti'den ihracı istenen Davutoğlu sessizliğini bozdu !
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Yeni parti kuracağı konuşulan Ahmet Davutoğlu, AK Parti’den ihraçistemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine yönelik, “AK Parti yönetiminin ihraç etmek istediği şahıslar değil daha önce hatırlattığımız bu ilkelerdir. Söylediklerimizin arkasındayız” dedi

AK Parti MYK’de Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı’nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevkine oy birliğiyle karar verildi.

Eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti’den ihracına yönelik sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, söylediklerinin arkasında olduğunu belirterek, “AK Parti yönetiminin ihraç etmek istediği şahıslar değil daha önce hatırlattığımız bu ilkelerdir” dedi.

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