AK Parti'den İYİ Parti'deki istifalar hakkında açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti'deki istifaların, partinin kuruluş felsefesinden ne kadar uzaklaşıldığının itirafı olduğunu belirterek, "HDP gölgesinde temel felsefesini terk etmiş bir CHP tabii ki yürüyebilir ama İYİ Parti'nin yürüyemediği aşikar." dedi.

Turan, AA muhabirine, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, İYİ Parti'den istifasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İyi niyetli tabana güya milliyetçilik, muhafazakarlık ve demokrasi vadederek kurulan İYİ Parti'nin gelinen noktada öyle olmadığının görüldüğünü" ifade eden Turan, yereldeki yoğun istifaların milletvekillerine uzanmasının, İYİ Parti'nin geldiği hazin yeri gösterdiğini dile getirdi.

"Son günlerdeki istifalar, adeta partinin kuruluş felsefesinden ne kadar uzaklaşıldığının da itirafı oldu." diyen Turan, terörle aralarına mesafe koyamayan HDP ile dolaylı ittifak yapılmasından İYİ Parti'ye oy veren seçmenlerin rahatsız olduğunun her yerde görüldüğünü söyledi.

Turan, şunları kaydetti:

"CHP'nin, İYİ Parti ile değil de sanki yalnızca HDP ile ittifak yapmış gibi davranmasını milliyetçilik, muhafazakarlık gibi ilkelerle hareket ettiğini savunan bir partinin kabul etmeyeceğini defaatle ifade etmiştik. HDP gölgesinde temel felsefesini terk etmiş bir CHP tabii ki yürüyebilir ama İYİ Parti'nin yürüyemediği aşikar. Siyasetin, değerlerden, ilkelerden soyutlanarak hırs ile yapılamayacağına bir kez daha şahit olduk. Tabanın, toplumun sesine kulak vererek siyaset yapılması gerektiği kanaatindeyiz."