AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmişti: Kılıçdaroğlu hakkında olay sözler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkması sonrası siyaset gündemi hareketlendi. Olay sonrası AK Parti'den İYİ Parti'ye geçen İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın çıkışı dikkat çekti.

Türkiye, Altılı Masa'nın adayının kim olacağını merak ederken, siyaset gündemi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarıyla hareketlendi. Masada kalan 5 partiden peş peşe açıklamalar gelirken İYİ Parti cephesinden de konuya ilişkin yorumlar yapılıyor. Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında söyledikleri gündem oldu.

"BU DÜNYANIN SONU DEĞİL"

Sözcü TV'de konuşan Fakıbaba, yapılan anketler üzerinden, hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üstte yer aldığını söyledi. Konuşmasının devamında Kemal Kılıçdaroğlu'na sitemde bulunan Fakıbaba şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin dışında bir aday da göstermedik. Kemal Bey bunları kabul etmedi, bu dünyanın sonu değil. Kemal Bey, ben adayım siz de adayınızı gösterin anket yapalım diyebilirdi. 3-4 günde anketler yapılır. Burada anket öneriliyor. Kemal Bey madem aday olacak bunu son güne kadar neden sakladı?"

Fakıbaba sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Masada kalan diğer arkadaşlar, 'Gelin arkadaşlar biz oy birliği dedik, burada oy çokluğu oldu. Biz haksızlık yaptık anket yaptıralım' demeli. Biz bu demokratik ortamda altı kişi bunu yapamıyorsak sorgulamamız lazım. Meral Hanım masadan kalkmaya zorlanmıştır. Keşke olmasaydı diyorum ama bunun sorumlusu Meral Hanım değildir."