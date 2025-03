AK Parti'den terör örgütüyle pazarlık iddialarına yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından ortaya atılan pazarlık iddialarına ilişkin, ''Devletin nitelikleri konusunda ve milletimizin değerleri konusunda herhangi bir pazarlık süreci yoktur, herhangi bir al- ver süreci yoktur'' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), toplantısı devam ederken, basın toplantısı düzenledi. Tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ederek sözlerine başlayan Çelik, "Gazze'de bu zor koşullar altında enkazın içerisinde yansıyan iftara hazırlık görüntüleri en zor koşullarda bile imanını ayakta tutan, inancını ayakta tutan, inandığı değerlere en güçlü şekilde bağlı olan bir halkın bütün dünyaya nasıl bir insanlık dersi verdiğini bir kere daha gösterdi. Gazze halkı, o bütün yıkımın ve enkazın ortasında bile ramazanla ilgili hazırlıklarını aksatmıyor. Enkazların ortasında hep beraber iftarlarını açabilmek için ellerinde ne varsa onunla büyük bir hazırlık gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bu elimizdeki nimetleri bilmek, o zor koşullarda inancın nasıl ayakta tutulduğunu bir kere daha öğrenmek bakımından çok büyük ibretler, çok büyük dersler barındırmaktadır" dedi.

'ÜLKEMİZİN HER BÖLGESİNDE VATANDAŞLARIMIZLA BERABER OLABİLMEK İÇİN HAZIRLANDIK'

MYK gündemine ilişkin bilgi veren Çelik, "Teşkilat Başkanlığımız, Kadın Kolları Başkanlığımız ve Gençlik Kolları Başkanlığımız Ramazan Ayı'nda yapılacak etkinliklerle, vatandaşlarımızla nasıl buluşulacağı ile ilgili birer sunum yapıyorlar. Teşkilat Başkanımız Ahmet Büyükgümüş'ün koordinasyonunda Kadın Kolları Başkanımız ve Gençlik Kolları Başkanımızla birlikte ülkemizin her bölgesinde, her semtinde, her evinde bir şekilde vatandaşlarımızla beraber olabilmek için bütün hazırlıklar için bir eylem planı hazırlanmış durumda. Bu Ramazan'ı en bereketli şekilde vatandaşlarımızla birlikte geçirmek için bu değerlendirmeler yapılıyor. Genel Başkanımızın onayına sunuluyor. İnşallah bunlar en güçlü şekilde hayata geçirilerek partimiz Ramazan ayında her safhasında, her lezzetinde vatandaşlarımızla beraber olmak için bu Ramazan ayının bereketini paylaşmak için bu çalışmaları yapacak" ifadelerini kullandı.

'GÜÇLÜ BİR KARDEŞLİK SİYASETİNİ ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞTIK'

Çelik, 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmak için ortaya çıkan süreci yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Burada benimsenen ilkeler çok açık ve net; silahların terör örgütü tarafından bırakılması, terör örgütünün lağvedilmesi ve tabii ki terör örgütünün Irak ve Suriye'deki bütün unsurlarıyla, bütün uzantılarıyla, bütün şubeleriyle feshedilmesi. Yani ister adına PKK densin ister PYD densin ister YPG densin ister başka bir şemsiye altında SDG densin, bütün bu terör yapılarının artık bölgenin bir istikrarsızlaştırıcı unsuru olmaktan çıkarılması bizim buradaki temel yaklaşımımızdır. Öteden beri bütün bir bölgemizde gerek Türkmen gerek Arap kardeşlerimiz gerek Kürt kardeşlerimiz arasındaki kardeşliğin daha da güçlenmesi için güçlü bir kardeşlik siyasetini ortaya koymaya çalıştık. Terör örgütleri DEAŞ'ından PKK'sına kadar Arap'la Kürt, Kürt'le Türkmen arasına bir şekilde duvarlar örmeye çalışan birtakım projelerin aracı oldular ama biz, örneğin Kürt kardeşlerimizin bölgede herhangi bir terör örgütü tarafından baskı altına alınmasına karşı çıktığımız gibi aynı zamanda şunu da ifade ettik; herhangi bir devlet ya da o devlete bağlı bazı vekil unsurlar, bir takım vekalet savaşları çerçevesinde herhangi bir şekilde Kürt kardeşlerimize, Türkmen kardeşlerimize, Arap kardeşlerimize, Alevi'ye, Sünni'ye, Dürzi'ye, Nusayri'ye her kim olursa olsun bölge halklarına silah çekerse Türkiye Cumhuriyeti bunun net bir şekilde karşısında olacaktır dedik. Bu tutumumuzu kararlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

'SABOTAJLARA KARŞI TEYAKKUZ HALİNDEYİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MYK toplantısında yaptığı konuşmada, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalara, gerekli titizliğin ve gerekli özenin gösterilmesinin bir kere daha altını çizdiğini dile getiren Çelik, "Burada kullanılan dilden tutunda, bu tip bahsettiğim fiziki sabotajlara kadar, her türlü konuya son derece dikkat etmek gerekir. Bu konuda geniş ve derin bir tecrübemiz vardır. Geniş ve derin kavramlarının bütün anlamlarını ihtiva eden manada söylüyorum. Bunları takip ediyoruz, yakından izliyoruz. Yine bazı devletlerin, bu bölgedeki terörün sona ermemesi için, bu terör örgütleri vasıtasıyla hem bölgenin zayıflatılması hem bu terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı kullanılmasından çıkar elde eden bazı devletlerin, birtakım vekil güçleri vasıtasıyla yapacakları birtakım sabotajlara karşı teyakkuz halindeyiz" dedi.

'SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Çelik, bölgede terörün sona ermesini istemeyen birtakım devletlerin ve vekil güçlerinin söylemlerde bulunduğunu dile getirerek, "Bu söylemlerde bulunanlar, siyasi partilerde görevliyseler, bir siyasetçi olarak daha dikkatli bir şekilde davranmalarında fayda vardır. Çünkü sonuç olarak verilen herhangi bir taviz yoktur. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığı zaman Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni adı ne olursa olsun, adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundan hem Türkiye Cumhuriyeti kazanacaktır hem de bölgedeki bütün halklar kazanacaktır. Devletin nitelikleri konusunda ve milletimizin değerleri konusunda herhangi bir pazarlık süreci yoktur, herhangi bir al-ver süreci yoktur. Şehitlerimizin bu vatan bölünmesin diye, bu ülkede birlik, dirlik içerisinde hür bir şekilde, bağımsız bir şekilde yaşayalım diye bize bıraktığı bu emanete, milletimizin, devletimizin geleceğe en sağlam adımlarla yürümesine sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ HEPİMİZİN ÇATISIDIR'

Konuşmasında 'Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' ilkesine vurgu yapan Çelik, "'Anayasa değiştirilecek' gibi bayrakla ilgili, vatanın tanımı ile ilgili, devletle ilgili ya da milletin tanımı ile ilgili bizim asla kabul etmeyeceğimiz birtakım çalışmaların yapıldığı, birtakım düzenlemelerin yapılacağı şeklinde birtakım ifadeler de bulunuluyor. Burada her zaman ifade ettiğim gibi tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesi bizim her zaman yol göstericimizdir. Bunlar Türk'ün de geleceğidir, Kürt'ün de geleceğidir, Arap'ın da Çerkez'in de Laz'ın da geleceğidir ve Alevi'nin, Sünni'nin de geleceğidir. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin çatısıdır, hepimizin adları farklı olsa da yegâne soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dolayısıyla bu birliği koruma çerçevesinde tarih bilincimize ve coğrafya şuurumuza, bunun getirdiği büyük birikime, güvenerek bütün bu yolları yürüyoruz. Bu meselelere baktığımızda ortaya koyduğumuz mercek ve yaklaşım budur" diye konuştu.

'AB'NİN TÜRKİYE'DEN BAŞKA HERHANGİ BİR ÇÖZÜM YOLU YOKTUR'

Avrupa Birliği'nin Türkiye ile iş birliği yapmaktan başka bir çözüm yolunun olmadığını söyleyen Çelik, "Avrupalılar güvenlik konuları olduğunda hemen Türkiye'yi hatırlıyorlar ama 'gelin refahı bölüşelim, gelin demokratik değerleri paylaşalım, gelin demokrasiyi büyütme konusunda aynı masada olalım' deyince Türkiye'ye yer vermiyorlardı. Şimdi yine bir güvenlik krizi çıkınca bütün Avrupa'da yine gündem Türkiye olmaya başladı. Umarım ki bu sefer sadece savunma meseleleri itibarıyla Türkiye'yi gündemlerine almazlar. Türkiye'ye her bakımdan demokratik değerler, ekonomik refahın büyütülmesi, üst düzey diyalogların başlatılması, sivil toplum diyaloğunun başlatılması, her konuda Türkiye ile net bir iletişim içerisine girerler. Avrupa Birliği'nin siyasi kazanımlarını koruması için Türkiye'den başka herhangi bir çözüm yolu yoktur" dedi.

'CHP'NİN TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE YAPACAĞI KATKI ÇOK ÖNEMLİDİR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajının ardından ifade ettiği iddialara karşı Çelik, "Sayın Özel'in AYM'den, Yargıtay'dan üyeler, yüksek yargıçlar bu konuyu çalışıyor gibisinden verdiği bilgi doğru değil. Özgür Bey mümkün olduğu kadar dikkatli konuşmaya çalışıyordu. 1-1,5 aylık süreçte TSK'da komuta kademesinde, komutanlarımızın ismini vererek hedef aldığında, bu bilgiye nasıl ulaştığı konusunda 'Ben duydum, bana söylediler' diyordu. Böyle bir çerçeve olmaz. En basit akıl yürütme şunu söylüyor; geçmişte orduda yer almış, daha sonra emekli olmuş ve şu anda CHP'de görev yapan birilerinin sayın Özel'e dedikodu aktardığı, onun da bilgi zannettiği ortaya çıkıyor. Bunu dış politikayla ilgili olarak da yaşadık. 'Ben duydum' diyordu. Muhtemelen emekli diplomatların CHP'de görev yaparken ürettikleri bir şey. Bu şekilde politika olmaz. Böyle bir çalışma düzeni yoktur. Bu büyük meseleler, Türkiye'nin terörden kurtarılması, belli demokratikleşme meseleleri, belli reformlar herkesin meselesidir. Bu durumlarda buna katkı sağlamak, tabii ki doğru eleştiri yoluyla büyük katkı sağlanır, buna ihtiyaç da vardır. Farklı bakış açılarıyla konuşmak da her zaman değerlidir. Anlamlı cümle, iyi analiz olduğu zaman biz de kulağımızı kabartıyoruz. TSK'nın komuta kademesi hedef alınırken bir komutanla ilgili 'Sizin kimin altını oymaya çalıştığınızı biliyorum' deniyor. Bunlar dedikodular. Bunlar siyasetin alfabesi temelinde hassas olması gereken yaklaşımlardır. CHP'nin terörsüz Türkiye hedefine yapacağı katkı da çok önemlidir. Bunun doğru bir üslupla yapılması son derece önemlidir" diye konuştu.

'HÜKÜMET İŞİN BAŞINDADIR'

Erken seçim tartışmalarına yönelik soruya ilişkin Çelik, “MYK'nın ve MKYK'nın seçimle ilgili belirlediği bir tarih ve gündem yok. Arkadaşlarımız sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, onun büyük birikiminin Türkiye için paha biçilmez olduğunu biliyorlar. O sebeple sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesiyle ilgili güzel temennileri dile getiriyorlar ama kurumsal olarak seçim gündemi ve tarihi yoktur. Hükümet işin başındadır. Önümüzdeki 2-3 yıl boyunca Türkiye ve bölge meselelerinin çözümü için kapsamlı ve geniş bir ajandamız var. Seçim meselesini ne MYK ne de MKYK'da konuşmadık” diye yanıt verdi.

DHA