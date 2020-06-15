AK Parti'den vaka artışıyla ilgili açıklama

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Siyasi Partiller Kanunu değerlendiriliyor. Nihayet ettiği zaman paylaşacağız.

Bingöl’deki depremde bir güvenlik korucumuz şehit olmuştur. Devletimiz ilk andan itibaren seferber olmuştur. AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

PENÇE KARTAL OPERASYONU

Dün gece itibarıyla Pençe Kartal operasyonu başlamıştır. Son derce başarılı bir şekilde teröristlerin sözde yerleri barınakları imha edilmiştir. Bu saldırı alanları yok edilmiştir.

PKK başta olmak üzere bütün terörist unsurlar hedeftir. Güvenlik güçlerimize bir kez daha teşekkürlerimizi tebriklerimizi iletiyoruz.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

En büyük düşmanımız rehavettir. Normalleşmenin daha da devam etmesi için maske mesafe temizlik üçgenine ne kadar dikkat ederse elimiz o kadar güçlü olur. Bir takım rakamların artışı üzüntü verici bir durumdur. Rehavet en büyük düşmanımızdır.

IRKÇILIK KARŞITI PROTESTOLAR

Irkçılığa ne kadar karşıysak yağmacılığa da o kadar karşıyız. Dünyanı her tarafında ırkçı köle taciri, kişilerin heykelleri yıkılırken ilginçtir bir tek Fransa’dan “biz bu değerlerimizi koruyacağız” açıklaması geldi.

CHP’Lİ KABOĞLU’NUN SULTANAHMET İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Türkiye’de İslamafobinin en çarpıcı örneği geçenlerde CHP’li milletvekilinin Sultanahmet’i müze yapma önerisiydi. Sultanahmet’i müze yapma yaklaşımı bugüne kadar gördüğüm en İslamafobik yaklaşımdır.

Kaç gündür bekliyoruz acaba aklı başında bir düzeltme yapacaklar mı? Hiç kimse Sultanahmet’i kendi kimliğinden ayıramaz. Biz hiçbir caminin başka bir amaçla kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz.

TV’lere çık sık çıkan bir profesör ekranda Ayasofya’nın ibadete açılmasının AK Parti’nin Türkiye’nin kurucu liderleriyle kavgası olarak tanımladı. Bunu kadar büyük bir utanç verici cümle olabilir mi? Böyle ahlak dışı bir yaklaşım olamaz. Her şeyi cumhuriyet ile hesaplaşma tartışmasına çeviren zihniyet bu memlekete büyük kötülük etmiştir.