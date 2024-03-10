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AK Partili bir isim daha ''affını'' istedi

AK Partili bir isim daha ''affını'' istedi
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Depremde eşini ve oğlunu kaybeden ve geçtiğimiz hafta görkemli bir törenle AK Parti'nin Nizip ilçesi Belediye Başkan adayı Hacı Fevzi Akdoğan'ın kendisinden 20 yaş küçük yeğeni avukat Naz Akdoğan ile dünya evine giren AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin "affını" isteyerek görevinden istifa etti.

6 Şubat depreminde eşini ve oğlunu kaybeden AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin,  geçtiğimiz hafta Naz Akdoğan’la dünya evine girmişti. 5 yıldızlı otelde yapılan düğüne valiler, milletvekilleri, bürokratlar ve AK Parti'nin ileri gelenleri katılmıştı.

Çetin’in ailesini kaybetmesinden 1 yıl sonra evlenmesi ve yatak odası dahil şatafatlı düğünün fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması tepki çemişti.

Çetin bugün X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada AK Parti Gazianetep İl Başkanlığı görevinden istifa etti. Açıklamasında "Genel Merkezimizden affımı istedim" diyen Çetin’in paylaşımı şu şekilde:

“Gazi şehrimize hizmet etme fırsatı veren Sn. Cumhurbaşkanımıza ve Teşkilat Başkanımız sayın Erkan Kandemir’e ve ekibime şükranlarımı sunuyorum.

Bu zorlu süreçte beraber omuz omuza yol yürüdüğümüz mesai arkadaşlarımıza, destek veren milletvekillerimize ve beraber çalıştığımız tüm kademedeki teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim.

Şunu ifade ederim ki şahsım üzerinden yürütülen çirkin kampanyadan ailem ve partimin yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğim.”

Depremde eşini ve oğlunu kaybeden ve geçtiğimiz hafta görkemli bir törenle AK Parti'nin Nizip ilçesi Belediye Başkan adayı Hacı Fevzi Akdoğan'ın kendisinden 20 yaş küçük yeğeni avukat Naz Akdoğan ile dünya evine giren AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin

Depremde ailesini kaybeden AK Partili isim 1 yıl sonra yeniden evlendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde oğlunu ve eşini kaybeden AK Parti Gaziantep İl Başkanı 52 yaşındaki Murat Çetin, oğlunun ve eşinin ölümünden 1 yıl sonra , kendisinden 20 yaş küçük Avukat Naz Akdoğan ile evlendi.

ODATV'nin haberine göre AK Parti Nizip Belediye Başkan adayı Hacı Fevzi Akdoğan'ın yeğeni olan Naz Akdoğan aynı zamanda, bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlığını yapan eski AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Kemal Akdoğan'ın da kız kardeşi.

28 Ocak tarihinde nişanlanan çiftin nikah törenine, AK Parti Teşkilat Başkanı, Erkan Kandemir, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Tahir Şahin, Enerji Tabi Kaynakları Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Partiarti Gaziantep Milletvekilleri İrfan Çelikaslan, Derya Bakbak, Ali Şahin, Mesut Bozatlı, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, CHP İl Başkanı Reis Reisoğlu, MHP İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın, GİBTÜ Rektörü Şehmus Demir, eski milletvekilleri Şamil Tayyar, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer katıldı.

Asrın felaketinde ailesini yitirmişti

7 Temmuz 2023 tarihinde il başkanlığı koltuğuna oturan Çetin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde önce diş hekimi eşi Aylin Dilbaz Çetin’i ardından da eczacılık öğrencisi oğlu Mehmet Fevzi Çetin’i kaybetti.

Etiketler Murat Çetin düğün evlilik yeni evlenmişti görevinden affını istedi
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