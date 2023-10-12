AK Partili Çelik: Sivillerin hedef alınmasını kabul etmiyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda her türlü sivil kayıplarına karşı olduklarını söyledi. Çelik, ''Sivillerin ve masum insanların hedef alınmasını kabul etmiyoruz.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni MYK'daki A takımıyla bir araya geldi.

Parti genel merkezindeki toplantıda, 12. Kalkınma Planı'nın, TBMM Parti Grubu çalışmalarının ve Meclis gündeminin değerlendirildiği belirtildi.

Basına kapalı toplantı, 2 saat 40 dakika sürdü.

Toplantıdan sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalara yönelik iki tarafta da yer alan sivil ve masum insanların hedef alınmasını kabul etmediklerini dile getirdi. Çelik, çözüm olarak "Bağımsız Filistin Devleti kurulmalı." dedi.

Çelik, aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "Yahudi olarak buradayım" açıklamasına tepki gösterdi.

"SİVİLLERİN HEDEF ALINMASINI KABUL ETMİYORUZ"

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Hepimizin gündemi ve üzüntüsü Filistin İsrail olayları. Sivil can kayıplarının arttığı ve Gazze'nin topyekğün bombalandığı bu görüntü hepimiz açısından züntü verici olduğu gibi bundan sonra nereye gideceği konusunda da büyük bir belirsizliği beraberinde getirmektedir.

Her türlü sivil kayıplarına karşıyız. Sivillerin ve masum insanların hedef alınmasını kabul etmiyoruz.

"AB DE ALET OLMAKTADIR"

Barış için diplomasi koymak şu an için zor.

Görüntü hepimiz açısından üzüntü verici. Burada biz nasıl ki İsrail güçleri tarafından yasa dışı yerleşim yerlerinde ve diğer yerlerde Kudüs'te başka yerlerde sivilleri hedef alan aşırı şiddet eylemlerine karşı çıkıyorsak aynı şekilde İsrail'de sivilleri hedef alan eylemlere de karşı çıkıyoruz.

Sivilleri hedef alan bombalama durmalı. Toplu cezalandırmaya AB de alet olmaktadır. Gazze'nin topyekün bombalanması insan haklarına aykırı.Filistin meselesi bir günde ortaya çıkmadı.

"ÇÖZÜM İÇİN BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ"

Çeşitli devletler İsrail'in kendini savunma hakkından bahsediyor. BM üyesi bir devlet kendisine bir saldırı yapıldığı zaman hukuk içerisinde kendini savunmma hakkı vardır. Orantılı bir şekilde olması gerekir. Bütün bir Gazze ve Filistin halkını cezalandırmaya dönük şiddet eylemine dönüştürülürse bunun kabul edilmesi söz konusu olamaz.

Çözüm için bağımsız Filistin Devleti kurulmalı.

Akdeniz'de Suriye meselesi başladığından beri savaş gemileri dolu. Şimdi bir de Gazze ve İsrail açıklarına uçak gemileri gönderilerek ne yapılacak? Gönderilen her uçak gemisi şiddet sürsün diyenlere yarar.

Burada sivillerin ve masumların hayat hakkını garanti altına alınacağı bir çözümün ortaya çıkması gerektiğini bir kere daha ifade ediyoruz.

Sivillerin öldürülmesi Filistin davası ile yan yana getirilemez. İsrail'in kendini savunma hakkı da Gazze'nin tam kuşatma altında bütün Filistin halkın bombalayacak bir tabloyla yan yana getirilemez.

Bütün bu tabloyu oluşturan şey; 1967 sınırlarına dayanan iki devletli çözümün olmamasıdır. Gelinen nokta, çok daha vahim olayların ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

Gazze’ye su ve elektriğin kesilmesi insanlığın vicdanına aykırıdır. Bunun meşru görülmesi kabul edilemez.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele devam ediyor.

Tamamen meşru haklar temelinde bunu gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları dünyanın en yüksek meşruiyete sahip operasyonlarıdır.

KARABAĞ SORUNU

Azerbaycan'ın soykırım yaptığına dair bir propaganda yapılmaya çalışıldı. Bu bir yalandı. Herhangi bir şekilde soykırım yok. BM, bu iddiaları araştırmak için oraya çıktı. Raporlarda Ermeni sivillerine yönelik bir şiddet ya da soykırım gibisinden adlandırılabilecek faaliyetlere rastlamadıklarını söylediler."

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI İSRAİL'DE

Aynı zamanda 'Yahudi olarak buradayım' demesi yanlış. Böylesine yanlış bir açıklama olabilir mi? Diplomasiyi işletmesi gerekenler şimdi dini aidiyetler üzerinden tarafgirliği ve hizipçiliği işletiyorlar. Herkesin açıklamalarına dikkat etmesi gerekir. Herkesin hassas bir şekilde davranması gerekir. Blinken'ın açıklaması son derece çok yanlış. Diğer yerlerden gelen açıklamalar da böyle.